/681547/تشكيل-أرسنال-أمام-ولفرهامبتون-بالدوري-الإنجليزي-النني-على-دكة-البدلاء

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي أرسنال وولفرهامبتون في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء مؤجل من الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال أمام ولفرهامبتون

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بن وايت، جابرييل، كيران تيرني.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، جابريل مارتنيلي.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بدلاء آرسنال

بيرند لينو، نونو تافاريس، روب هولدينج، زاتش، محمد النني، نيكولاس بيبي، ألبرت لوكونجا، نيكيتاه.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل أرسنال لقاء اليوم أمام ولفرهامبتون وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 42 نقطة، من أصل 23 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في سبعة مباريات، سجل من خلالها 36 هدف، وتلقت شباكة 26 هدف.

يدخل ولفرهامبتون لقاء اليوم أمام أرسنال وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة، من أصل 24 مباراة، حقق من خلالها 12 انتصار، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 8 مباريات، سجل من خلالها 23 هدف، وتلقت شباكة 18 هدف.

ليفربول يقسو أرسنال من كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.