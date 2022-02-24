/681549/بايدن-العقوبات-ستحاصر-الاقتصاد-الروسي-من-كافة-الاتجاهات-وسننظر-تأثير-العقوبات-بعد-شهر

استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، هجوم الرئيس الروسي بوتين وشنه حرب على اوكرانيا ، قائلا:” هو الشخص المعتدي وسيكون هناك عقوبات جديدة ضارة بروسيا”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قائلا:” العقوبات لن تاتي من امريكا وحدها ولكنها ستأتي أيضا من ألمانيا و فرنسا، و دول أخرى ستفرض عقوبات على روسيا، منوها أنه سيكون هناك اجتماع لتقييد قدرة روسيا فى استخدام المواد الاقتصادية، منوها ان يوججد اتفاقات مع مجموعات السبع الكبرى من احجل تقييد الاقتصاد الروسي وهذه العقويات ستامتد لتشمل مصارف روسية وشركات يزيد استثمارتها علن تريليون دولار”.

ونوه انه سيكون هناك مهله شهر لمعرفة اثر العقوبات على الاقتصاد الروسي، مضيفا أن الأيام المقبلة سيكون هناك عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد الغزو على أوكرانيا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.