/681551/مجلس-الوزراء--خطط-بديلة-للتعامل-مع-تداعيات-الحرب-الاوكرانية-والجالية-المصرية-بخير

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،انه تم التواصل مع الطلاب المقيمين باوكرانيا من خلال السفارة المصرية بكييف والتى بدورها اطلقت بعض النصائح والارشادات بالاضافة الى ارقام للتواصل المباشر، بجانب اذا استدعي الامر تشكيل خلية ازمة لن نتاخر، وكان هناك موضوع سابق للطلبة عندما كانو عالقين بسبب كورونا وتم التعامل مع هذه الازمة، ولكن فى النهاية نحن على تواصل معهم وعلى اتم الاستعداد لتقديم اوجه الدعم فى ظل هذه الظروف.

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كما اشار المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هانفية ببرنامج " المصرى افندي" على المحور، ان السائحين الروس والاوكران في مصر لم يطلب منهم المغادرة فى حالة انتهاء اقامتهم ، واصدر تعليمات للفنادق باستمرار تقديم الخدمات لهم حتي يتم فتح المجال الجوي مرة اخرى ، والقدرة على السفر الى بلدانهم.

كما تحدث سعد، عن ازمة استيراد القمح من روسيا والتي تعد مصدر كبير لمصر بنسبة قد تصل الى 80% من نسبه الاقماح، وبالتالي هناك خطط بديلة اتخذتها الدولة المصرية ، ويوجد لدينا قائمة معتمدة من وزارة التموين ل 14 دولة لاستيراد القمح منها غير روسيا واوكرانيا ، وهناك العديد من الدول ضمن هذه القائمة خارج القارة الاوروبية، ولكن المشكلة فى ارتفاع سعر القمح وايضا قدرة الدول الاخرى على توفير الطلب العالمي ، ولكن وضعنا الحالى ، فنحن لدينا مخزون استراتيجي يكفى ل5 اشهر بالاضافة انه في 15 من مارس القادم سيبدا موسم حصاد القمح والذى يكفي لمدة 4 اشهر وبالتالى المخزون الاستراتيجي بجانب الناتج المحلى سيكفينا لمدة 9 اشهر.

كما اضاف السفير نادر سعد ، انه وزارة التموين دعت لمناقصة بالفعل لتوريد القمح وتم الالغاء ،لانه لم تتقدم سوي شركه واحدة، وقد يعتبر البعض انه تطور سلبي ومقلق ، ولكن فى حقيقة الامر وزارة التموين كانت تتحدث عن نوع محدد فقط وهو القمح الفرنسي، وذلك متوقع من الشركات لانهم ينتظرون زيادة الاسعار واستقرار الاوضاع، والقمح الفرنسي ليس الوحيد الذي نعتمد عليه ، ولاشك ان هذا سيضع ضغطا عالموازنة العامة.

المتحدث باسم مجلس الوزرا ء : زيادة اسعار النفط ستمثل ضغطا على الموازنة العامة

واوضح المتحدث باسم مجلس الوزرا ء، ان هناك ازمه اخرى فى اسعار النفط بعد ان تخطى سعر البرميل ال 100 دولار ووصل الى 105 دولار وبالتالي سيمثل ايضا ضغطا كبيرا على موازنة الدولة ، وهو مالم يتوقعه احد .

وعلى اثر هذه الازمة اجتمع اليوم ، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع محافظ البنك المركزي طارق عامر ، لمتابعة الموقف في ظل المتغيرات العالمية واحداث الازمة الروسية والاوكرانية ، وتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية والبترولية خاصة في شهر رمضان ، وهو ما يعكس ان الحكومة والبنك المركزى، يعملون كصف واحد من اجل تامين احتياجات المواطن .