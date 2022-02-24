/681555/قوات-الأمن-تعثر-على-جثمان-سيدة-فى-حالة-تعفن-بأحد-المصارف-بالدقهلية

عثر أهالي قرية الرياض مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية اليوم، علي جثة سيدة في العقد الخامس من ‏عمرها في حالة تعفن في ترعه الرياض بالقرب من مدرسه ثانوي بالقرية، و جري إخطار مباحث ‏المركز، وعلى الفور انتقلت وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان العثور علي الجثة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من قبل مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية الرياض بوجود جثة ‏طافية في مياه أحد المصارف بقرية الرياض امام المدرسة الثانوي.‏ انتقل إلي مكان الواقعة ضباط وحدة مباحث منية النصر، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وجري انتشال الجثة، ‏وتوصلت جهود المباحث إلي أن الجثة لسيدة تدعي “وفاء م. أ.”، 46عامًا، وأنها في حالة تعفن، ‏وكانت المتوفاة تعاني من مرض نفسي.‏ وجري إخطار النيابة العامة بالوقعة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوني.

وروى شهود عيان أنهم تفاجؤا بوجود جثمان بأحد المصارف بقرية الرياض، مؤكدين أنهم قاموا بمحاولة انتشاله غير أنها كانت فى حالة تعفن، مؤكدين أن الجثمان كان لسيدة تعانى من اضطرابات نفسية وأنهم لاحظوا تغيبها منذ فترة.

حوادث الدقهلية

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الأوكار داخل مدينة المنصورة، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، وتم اقتياده لمقر قسم شرطة أول المنصورة وتحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تبين سابق اتهامه فى القضايا رقم رقم 3662 لسنه 2021 جنايات قسم أول المنصوره حصر رقم 504 لسنه 2021 تهمه سرقه بالإكـراه والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المؤبد.

جنايات المنصورة

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغاً يفيد مصرع طفلة على يد والدها عقب قيامه بتعذيبها، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة سربين إلى موقع البلاغ، فضلاً عن قيامهم بتشكيل فريق للبحث لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى أسبابها ومرتكبها، كما شهدت ساحة محكمة جنايات المنصورة اليوم نظر القضية رقم فى القضية 17032 لسنة 2019 جنايات مركز طلخا والمقيدة كليا برقم 2476 لسنة 2019 كلى جنوب المنصورة. والمتهم فيها “أحمد ع.ع” 27 عام حداد، والذى قام يقتل صديقه بسبب خلافات مالية، وقضت محكمة جنيات المنصورة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى، وذلك عقب سماع الشهود والذين أكدوا قيام الجانى بارتكاب جريمته بسبب مطالبة المجنى عليه بمستحقاته.