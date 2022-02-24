مفتى الجمهورية يحسم النقاش حول الإسراء والمعراج غدا مع حمدى رزق

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان الثابت والمتغير فى الشريعة الإسلامية يواصل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، حديث الجمعة فى برنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق غدًا الجمعة فى التاسعة مساءً على شاشة صدى البلد.





الحقلة الجديدة تدخل المنطقة الشائكة وتجيب على تساؤلات إمكانية الاجتهاد فى ثوابت العقيدة، ويوضح خلالها المفتى قواعد الاجتهاد ومن له حق النقاش العلمى فى القضايا الدينية، ومتى يكون الاجتهاد جائزا ومتى يكون حراما. ومن أرضية الإمام الشافعى وقوله رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ينطلق المفتى فى تحديد أرضية النقاش والاجتهاد، ويجزم أنه لا اجتهاد مع نص ثابت وأن الثابت فى الشريعة الإسلامية قليل للغاية فى حين أن مساحة المتغير التى يمكن النقاش فيها واسعة وكبيرة، وأن قضية الإسراء والمعراج من الثوابت ولا تحتمل النقاش ولا التشكيك. ويقطع المفتى فى نفس الوقت أنه لا يجوز تكفير المختلف فى الرأى أو تفسيقه وأن القضاء هو من يفصل فى مسائل الخلاف.

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