الخارجية تبحث مع سفراء المجموعة الإفريقية الانتقال إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - واصل السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية وشؤون الديوان العام، سلسلة الاجتماعات التى تعقد بشكل منتظم مع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى مصر.





واستقبل السفير، اليوم الخميس، مجموعة من سفراء الدول الإفريقية تضم سفراء الجزائر، وأنجولا، وغانا، وغينيا وموريشيوس، والمغرب، وموزمبيق، ورواندا، وتنزانيا، وتونس، وزامبيا، وذلك فى إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض السفير ياسر رضا استعدادات الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى تسارع وتيرة الإجراءات التى تتخذها وزارة الخارجية تمهيدًا للانتقال بشكل كامل، وموجهًا الدعوة لسفراء الدول الإفريقية لزيارة معالم العاصمة الجديدة ومن بينها الحى الحكومى ومبانى رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحى الدبلوماسى ومسجد مصر وكاتدرائية ميلاد المسيح اللذان يعدان من أكبر دور العبادة على مستوى العالم، فضلاً عن مدينة الفنون التى تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد.

وأبرز السفير الخدمات والتسهيلات التى توفرها العاصمة الإدارية الجديدة من حيث سهولة التواصل مع الوزارات فى الحى الحكومى، والحى الدبلوماسى، والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتنوعة، والمنشآت التعليمية والصحية والمراكز التجارية والثقافية والترفيهية.

وشدد السفير ياسر رضا على اعتزاز مصر بهويتها الإفريقية، وحرص الدولة المصرية على تعزيز آواصر الصداقة والتعاون فى كل المجالات مع الأشقاء من مختلف الدول الإفريقية، وأشار إلى استعداد وزارة الخارجية التام للرد على جميع استفسارات الأشقاء فى السفارات الإفريقية وتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل مهمة انتقال سفارات هذه الدول الشقيقة للعاصمة الإدارية الجديدة التى تعكس انطلاقة مصرية جديدة تؤكد ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية وتؤسس لمستقبل يليق بمصر.