نبيل رشوان: التدخل العسكري الأوروبي ضد روسيا أمر مستبعد

قال نبيل رشوان، المتخصص في الشأن الروسي، إن من حق روسيا الدفاع عن نفسها، وتحديد مناطق النفوذ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بوتين على استعداد للجلوس مع الرئيس الأوكراني دون جدول أعمال مسبق.

واستطرد نبيل رشوان، المتخصص في الشأن الروسي أن الرد العسكري من قبل أوروبا على روسيا من أجل أوكرانيا، أمر مستبعد.

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