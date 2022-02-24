وزيرة الهجرة تكشف أوضاع المصريين في أوكرانيا: لا يوجد إصابات بين الجالية

قال نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك تواصل مع أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا خاصة الطلاب عبر تقنية زووم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاطمئنان على كل أعضاء الجالية، ولا يوجد فقد أو إصابات بينهم، في ظل توقف حركة المواصلات، وقطع الإنترنت.

وأوضحت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك 6 آلاف مصري يتمركزون في 21 مدينة بينهم نحو 3 آلاف طالب.

وأردفت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الطلاب يتواجدون على مسافات متباعدة، ويعيشون حالة من الخوف، بسبب أصوات القصف .

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه تم إتاحة رقم واتساب لكل الطلاب بأوكرانيا ليطروحون مشاكلهم ويعبروا عن احتياجاتهم.

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