طارق فهمي: روسيا تستهدف فرض هيبتها.. ويوجد تباطؤ أمريكي أوروبي

توقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استمرار العمل العسكري الروسي في أوكرانيا لفترة مقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «يوجد تباطؤ من الجانب الأمريكي والأوروبي بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ما يحدث الآن سيناريو مفتوح»، مضيفا «روسيا تعيد إعادة تموضع قواتها في منطقة القوقاز، ولن تتخلى عن الخطوط الحمراء».

وتساءل حول الدور المحتمل لحلف الناتو، مردفا «نزعة عسكرية روسية تستهدف في فرض هيبة القوة الروسية على الأرضي»، مستبعدا حدوث احتلال كامل من قبل لأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

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