/681557/ملخص-مباريات-الدوري-الأوروبي-مطرة-أهداف-بإياب-دور-الـ-16

انتهت أحداث مباريات الجولة الأولة اليوم من إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت على حسم أربع بطاقات مؤهلة إلى الدور ربع نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الجولة الأولى اليوم من دور الإياب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي على أربع مباريات، والتي جاءت بمواجهة إشبيلية مع دينمو زغرب، وأولمبياكوس مع أتالانتا، ولاتسيو مع بورتو، وريال سوسيداد ولايبزيج.

نتيجة مباراة أولمبياكوس وأتالانتا

انتهت أحداث مباراة أولمبياكوس اليوناني وأتالانتا الإيطالي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد لثالح الفريق الإيطالي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يحجز أتالانتا مقعد في الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه أولمبياكوس بنتيجة 5/1 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة إشبيلية ودينمو زغرب

حقق فريق دينمو زغرب الكرواتي الفوز على نظيرة الإسباني فريق إشبيلية، بنتيجة هدف دون رد في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يحجز إشبيلية مقعد في الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه دينمو زغرب بنتيجة 3/1 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة لاتسيو وبورتو

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة لاتسيو الإيطالي وبورتو البرتغالي، بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يحجز بورتو مقعد في الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه لاتسيو بنتيجة 4/3 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

نتيجة مباراة ريال سوسيداد ولايبزيج

نجح الفريق الألماني لايبزيج من تحقيق الفوز على نظيرة الإسباني، بنتيجة 3/1 ، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يحجز لايبزيج مقعد في الدور ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه ريال سوسيداد بنتيجة 5/3 مجموع لقائي الذهاب والإياب.