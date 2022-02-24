/681558/باهدائها-باقة-ورد-هدى-المفتي-تنضم-لفيلم-بحبك-مع-تامر-حسني

دوت الخليج ترصد انضمام هدى المفتي لأسرة فيلم بحبك من بطولة وإخراج تامر حسني

انضمام هدى المفتي لأسرة فيلم بحبك

وجاء فيدو الفنان تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر فيه الفنانة هدى المفتي وهي توقع عقد إنضامها لفيلم بحبك، من بطولة وإخراج تامر حسني، الذي دائمًا ما يحرص على توفير فرص للمواهب الشابة في جميع أعماله الفنية من أفلام ومسلسلات وفيديو كليبات لأغانيه، كما أهدى المفتي باقة ورد بيضاء كبيرة.

تعليقات على فيديو انضمام هدى المفتي لفيلم بحبك

وعلقت النجم تامر حسني على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر إنستجرام، لانضمام هدى المفتي لفيلم بحبك، قائلا:" انضمت اليوم لأسرة فيلم (( بحبك )) النجمه الجميله نجمة المستقبل هدى المفتي.. نورتي الفيلم يا هدى و كلنا بنباركلك"، وشارك متابعي تامر بتعليقاتهم على الفيديو، من بينهم الفنانة هنا الزاهد بطلة الفيلم، وكتبت لها:" مبروك يا احلى هدى، ربنا يكرمنا كلنا يارب"، وهنأها أيضًا كل من هاجر الشرنوبي، طارق الإبياري ومريم الخشت، وردت الفنانة هدى المفتي وقالت:"شكراً على مجهودك في التحضيرات اللي انا شايفاه و مبسوطة اني هشتغل معاك و الف مبروك ربنا يكرمنا".

أبطال فيلم بحبك

تجمع بطولة فيلم "بحبك" عدد من النجوم أشهرهم: الميجا ستار تامر حسني، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستكمل تامر مسيرته في تقديم الوجوه الجديدة من خلال أعماله الفنية، كما كان الحال مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

إنتاج فيلم بحبك

اجتمع عدد ممن شركات الإنتاج في عمل فيلم "بحبك"، منهم: شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، وقام الفنان تامر حسني بإخراج الفيلم وكتابة السيناريو والحوار إلى جانب قيامه بدور البطولة مع هنا الزاهد.