/681559/فيفا-يعلن-إيقاف-النشاط-الرياضي-في-كينيا-وزيمبابوي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف النشاط الرياضي في كينيا وزيمبابوي، في قرار صارم، أتخذه المسئولين منذ قليل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار توقف النشاط الرياضي في كينيا وزيمبابوي بسبب التدخل الحكومي، الذي علم به الاتحاد الدولي، لشكوى عدة فرق في البلدين.

وأتخذ جياني انفانتينو قرار على الفور بعد عدة اجتماعات بوقف النشاط، بعد اتهام أحد الفرق في كينيا بتدخل حكومي في بعض القرارات لصالح بعض الفرق، على حساب الأندية الأخرى.

كما هو نفس الأمر في زيمبابوي، بعدما مسئولي أحد الأندية بشكوى، بسبب التدخل الحكومي لصالح فريق باعينه على حساب الأخرين.

أسطورة أوكرانيا يوجه رسالة لشعب بلاده بعد هجوم روسيا

وجه أسطورة كرة القدم الأوكرانية أندري شيفشنكو ومدرب منتخب أوكرانيا السابق، رسالة للمجتمع الدولي عقب الغزو الروسي على بلاده.

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح اليوم إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

رسالة أندري شيفيشينكو

وقال شيفشنكو عبر إنستجرام: "في الساعات الأولى من حرب شاملة بدأتها روسيا، شعبي وعائلتي تحت الهجوم".

وأضاف "أوكرانيا وشعبها يريدون السلام واستقلال أراضيها".

وأوضح "أطلب منكم دعم بلادنا ودعوة الحكومة الروسية لوقف عدوانهم وخرقهم للقانون الدولي".

واختتم "نحن فقط نريد السلام. الحرب ليست الإجابة".

بيان الاتحاد السويدي والتشكي والبولندي

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

أزمة روسيا وأوكرانيا

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، ظهر اليوم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.