/681564/بالفيديو-خالد-الجندى-نؤمن-برحلة-الإسراء-والمعراج-إيمانا-يقينيا
قال الشيخ خالد الجندى، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسراء والمعراج رحلتين، إلا أن الأمة كلها أجمعت على إنها رحلة واحدة، ونؤمن بهما إيمانا يقينياوهذا جزء من العقيدة ونؤمن أنها أحد معجزات الله، لافتا إلى أن هناك الله معارج كثيرة وليس معراج واحد، ومن يفهم غير ذلك لم يفهم القرآن الكريم فى قول الله تعالى: "لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ".
دوت الخليج
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا عنده معارج كثيرة تقدر تطلع بها، منها باب الصدقة أو الدعاء أو بر الوالدين، أو الكلمة الطيبة، والعمل الصالح، هو المعراج إلى الله، ويرفع الدعاء".
بالفيديو.. خالد الجندى: نؤمن برحلة الإسراء والمعراج إيمانا يقينيا
واستكمل عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، من ينكر المعراج ينكر عروج الملائكة، طيب يجادلك ويقولك ده ملك وده بشر، نقول له من الذى جعل الملائكة تعرج، الله سبحانه وبالتالى هو القادر على كل شئ، فمعجزة المعراج أسهل معجزة يؤمن بها لأنها مذكورة فى القرآن الكريم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. خالد الجندى: نؤمن برحلة الإسراء والمعراج إيمانا يقينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.