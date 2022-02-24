/681565/رانيا-محمود-ياسين-تعلن-تعافيها-وزوجها-من-فيروس-كورونا

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، هي وزوجها الفنان محمد رياض، موجه الشكر لأصدقائها في الوسط الفني والصحفيين.

دوت الخليج يرصد تعافيه رانيا محمود ياسين من فيروس كورونا

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد الله تعافيت ومحمد ان شاء الله في طريقه إلي التعافي باذن الله اناماحبتش اكتب وقت الاصابه بس الصحفيين عرفوا مشكورين وسألوا علينا».

واضافت: «شكرا لكل الزملاء والأصدقاء الي اتطمنوا علينا وربنا يكمل شفانا علي خير يشفي كل مريض يارب ويرفع عنا البلاء والوباء».

رانيا محمود ياسين تهاجم رواد السوشيال ميديا

من ناحية اخرى، أعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن استيائها من الأنباء المحرفة بشأن تصريحاتها الأخيرة ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، والتي تفيد بها بأن الفنانة منى زكي زكي والفنانة غادة عادل نجوا في إثبات موهبتهم رغم الظروف الذي مر بها جيلها.

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: « أنا نفسي ماتخدوش المنشتات اللي بتكتب في بعض المواقع للأسف، لأنها بتبقى مأخوذة من سياقها ولو في فيديو اسمعوا افضل».

وتابعت: «أنا حواري الأخير في mbc مثلا، بعض المواقع أخدت الكلام بمنتهى الأمانة زي ما قولته، وفي ناس تانيه حطت منشتات مستفزة، لما المذيعة بتسألني إن جيلنا ناس كتير اتهرست علشان الظروف السياسية اللي مرت علي مصر في الـ 10 سنين اللي فاتوا، قولت طبعا كتير مننا تأثر في مشواره الفني لكن مثلا منى زكي وغادة عادل، أثبتوا نفسهم، فيبان في المانشن إني بحقد على غادة ومنى، وأنهم أخدوا فرصة الجيل وإحنا لا.. وحقيقي شيء مقزز، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يحرف الكلام عن مواضعه».

رانيا محمود ياسين وشائعة تصريحاتها

وكتمت قد خرجت الفنانة رانيا محمود ياسين مؤخرا، لتنفي هجومها على الفنان اللبناني المعتزل نابلسي، مشيرة إلى أن الجمهور هو من أضاف لكلامها وحرفه، وأن نيتها كانت الهجوم على فكرة تحريم الفن بشكل عام