فى بث مباشر.. إسلام مجيب القاضى يكشف كيف بدأت الأزمة الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال إسلام مجيب القاضى، المحلل السياسى، إن الشعبين الروسى والأوكرانى فى الأصل هم ضمن شعوب "سلافية - شرقية" نشأوا فى منطقة شرق أوروبا خلال القرن الثامن الميلادى وهم الآن بالنسبة للنظام العالمى الحالى يحملون جنسيات "روسية وأوكرانية وبيلاروسية".





وأضاف فى حديثه خلال فيديو البث المباشر عبر "دوت الخليج"، مساء اليوم، أنه فى منطقة شرق أوروبا تكونت دولة "الكيف - روس" من فترة القرن التاسع حتى القرن الرابع عشر ميلاديًا بعدها تغيرت ملامح تلك الدولة وأصبحت "مملكة الروسينيا" التى أصبح أغلب سكانها من الشعب الأوكرانى وبدأت تتفكك تلك المملكة.

وذكر أنه شُكلت دولتى بجوارها وهما "ليتوانيا وبولندا"، وأخرى تحت مسمى "الهوزان" فى الوقت الذى كانت تزدهر فيه الإمبراطورية الروسية وكان من ضمن التمدد أن "الهوزان" انضمت إليها، حتى القرن 19، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب العالمية الأولى بدأت الإمبراطورية الروسية تضعف بسبب كثرة الثورات ضد النظام الروسى فكان لها مكونات فكرية تضم "الجمهوريين والعمال والاشتراكيين".

وذكر أنه فى 1917 بدأت حرب بين "السوفييت الممثلين فى الجيش الأحمر"، و"الجمهوريين الممثلين فى الجيش الأبيض" أسفرت الحرب عن انتصار الجيش الأحمر وأُسس ما يعرف بالاتحاد السوفيتى، كما شهدت هذه الفترة وجود سوفيت روس متحالفين مع جمهوريين أوكران ضد جمهوريين روس وأوكران.