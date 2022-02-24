جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبدالرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر جليماريك يانيك، وذلك لبحث سبل التعاون الممكنة فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.





وأبرز السفير خالد عبدالرحمن الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لاستضافة المؤتمر، وأولويات الرئاسة المصرية للمؤتمر. وفى سياق آخر، تم مناقشة المشروعات التى يضطلع بها المناخ الأخضر وتستفيد منها مصر، وهما بالأساس مشروع محطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ومشروع التكيف مع آثار المناخ بالساحل الشمالى. وأعرب يانيك خلال اللقاء عن تطلعه إلى زيارة مصر لمواصلة تعزيز التعاون القائم بين الصندوق ومصر، لا سيما ما يتعلق بتقديم الخبرات الممكنة لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها المحددة وطنيًا للتقليل من الانبعاثات، حيث يعتبر الصندوق من أكبر ممولى المنح فى العالم فى هذا الإطار. كما أبرز سعى الصندوق إلى تطوير تعاونه مع مصر بشأن التكيف مع الآثار البيئية لتغير المناخ فى الساحل الشمالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر بكوريا الجنوبية يبحث مع مدير صندوق المناخ الأخضر التعاون المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.