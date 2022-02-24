السفير المصرى يلتقى وزير النقل الجزائرى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير د. مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية فى الجزائر، مع عيسى بكاى وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائرى، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك فى مجال النقل بين البلدين.





وأعرب السفير المصرى فى الجزائر عن الترحيب بقرار السلطات الجزائرية باستئناف الطيران المباشر المنتظم بين القاهرة والجزائر، مشيرا إلى مساهمة ذلك فى تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى العديد من المجالات، وكذلك خدمة أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية فى البلدين.

كما تم التباحث حيال إمكانية زيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين لتعود للوضع الذى كانت عليه قبل الجائحة، لا سيما فى ضوء الإقبال الملحوظ على الرحلات الحالية من الجانبين.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تدعيم علاقات التعاون الثنائى المشتركة فى مجالات النقل الجوى والبحرى والبرى، وتشجيع الاستثمارات المشتركة من الجانبين فى هذا المجال الحيوى، وكذلك انعقاد اللجنتين الملاحية والبرية المشتركة المصرية الجزائرية فى أقرب الآجال.

وفى هذا الصدد، استعرض السفير المصرى أبرز ملامح عملية التطوير والنهضة الشاملة التى يشهدها قطاع النقل والسكك الحديدية فى مصر.