الاتحاد المغربي يعلن موافقة الكاف على حضور الجماهير لقاء الوداد والزمالك

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم مساء الخميس أنه نجح فى الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقى للعبة من أجل حضور الجماهير مباريات الأندية المغربية فى مسابقات الأندية بداية من غدٍ الجمعة، بعد الاتصالات المكثفة التى قام بها الاتحاد المغربي فى الساعات الأخيرة.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت بشكل رسمى اليوم الخميس، عن السماح لعودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بيان الاتحاد المغربي إن الاتصالات المكثفة التي جمعت فوزي لقجع، رئيس الاتحاد بمسئولي "الكاف" أثمرت عن السماح بحضور الجماهير في مباريات الأندية قاريا.

وأضاف البيان: "البداية من مباراة الرجاء الرياضي وضيفه حوريا الغيني، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي ستجرى غدا الجمعة، على أن تستكمل بمواجهة الوداد والزمالك، بعد غد السبت، ونهضة بركان أمام سيمبا في كأس الكونفدرالية، يوم الأحد المقبل".

ويستضيف الوداد المغربي نظيره الزمالك مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.