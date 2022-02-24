/681572/منع-دخول-رئيس-تشيلسي-بريطانيا-بعد-أزمة-روسيا-وأوكرانيا-وتجميد-ممتلكاته

جاءت آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، على مجال كرة القدم، والتي جاء بالسلب أكثر على رامون أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودعى عضو البرلمان البريطاني كريس براينت، إلى مصادرة أصول رومان أبراموفيتش ودعى الى خلع ملكيته الخاصة بنادي تشيلسي وقصره الذي يقدر بـ152 مليون باوند وخلع تأشيرته من الفئة الأولى وعدم دخوله الى الدولة مجددًا.

أول قرارات الحكومة البريطانية على رامون ابراموفيتش

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية صباح اليوم، عن الأضرارا وأكبرهم على الكرة الإنجليزية، بعد عدوان روسيا على أوكرانيا صباح اليوم.

وأكد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، صباح اليوم الخميس عن غزو شامل على جميع مناطق بلاده.

رامون مع تشيلسي

يتواجد الروسي رامون أبراموفيتش المالك لنادي تشيلسي الإنجليزي، في بريطانيا منذ فترة كبيرة ومن أكثر المتضررين في حرب بلاده مع أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي هو أكبر المتضررين في عالم كرة القدم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بعد تضرر بورصة موسكو".

وأضافت: "لقد تم منعه فعليًا من السلطات البريطانية من العيش في البلاد".

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخة، بعد أن شارك في نسخة 2012، ويكون البلوز حامل وبطل النسخة الثامنة عشر من مونديال الأندية.

العودة على منافسة هداف كأس العالم للأندية 2022

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.