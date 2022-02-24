/681574/تصريحات-الفنان-علي-الحجار-في-أول-ظهور-إعلامي-مع-نجله-أحمد

ظهر الفنان علي الحجار وابنه أحمد علي الحجار اليوم 24 فبراير، في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc، والذي تقدمها الإعلامية منى الشاذلي، في أول ظهور فني وإعلامي يجمعهما سويًا، وتحدثا عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية التي تجمعهما.

دوت الخليج ترصد أول ظهور يجمع بين علي الحجار وابنه أحمد

علي الحجار يتحدث عن وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار

قال الفنان علي الحجار عن وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار أنه توفى في هدوء، دون المعاناة من أي مرض أو الذهاب لطبيب، وقال أنه رحل وهو يشاهد إحدى مباريات كرة القدم على جهاز الكومبيوتر الخاص به، وأضاف علي الحجار أن شقيقه الراحل أحمد، كان إنسانًا راضيًا وهادئًا.

إهداء علي الحجار لأخوه أغنية أبو الأحلام

أهدى الفنان علي الحجار شقيقه الملحن الراحل أحمد الحجار، أغنية مؤثرة تحدثت عن الراحل وعن مدى تأثيره في الجمهور ومن حوله رغم كونه هادئ، ولكن أعماله صنعت الفرق، وأغنية أبو الأحلام من كلمات ناصر رشوان، وألحان والتوزيع الموسيقي لأحمد حمدي رؤوف.

أحمد علي الحجار خريج المعهد العالي للموسيقى العربية

حكى أحمد علي الحجار نجل الفنان علي الحجار عن دراسته للموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية هنا في مصر، وقام بالتقديم للدراسة بالخارج دون معرفة أحد، وبدأ في مسيرته الفنية أثناء الدراسة بالخارج، وعاد وهو له بعض الإنتاجات الفنة الخاصة به.

وتحدث أحمد علي الحجار عن الثقل الذي يخلقه نجاح والده عليه، ويكبله في البدايات خاصة أنه من عائلة فنية معروفة من المطربين والملحنين، ولكنه عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية، أستطاع أن يبدع بشكل أكثر حرية له، دون قيود المقارنة بينه وبين والده.

أحمد علي الحجار يغني أهو دا اللي صار

تم عرض فيديو مسجل من طفولة أحمد علي الحجار، وهو يغني أغنية أهو دا اللي صار في إحدى حفلات والده علي الحجار، وظهر بكل الثقة والتمكن بصوته، وقال أنه كان خائفة على عكس ما يبدو، وأضاف والده علي الحجار أن هو نفسه مازال لا ينام قبل الحفلات والتسجيلات الهامة، رغم عشرات المرات التي ظهر فيها على المسرح.

وصرح أحمد علي الحجار أنه لا يغني أغاني والده لتجنب المقارنة بينه وبين والده النجم المعروف، وأعرب علي الحجار عن تفهمه لذلك، وأنه غنى كل أغانيه في صغره.