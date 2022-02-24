/681576/الاتحاد-الأفريقي-يوافق-على-حضور-الجماهير-بمباراة-الوداد-والزمالك

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على طلب نادي الوداد المغربي بحضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان تقدم الوداد بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل حضور الجماهير خلال مواجهة الزمالك الهامة، وقُبل الطلب بالموافقة.

وكانت أعلنت السلطات المغربية صباح اليوم بالموافقة على عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل، للفرق المغربية.

قبل مواجهة الزمالك.. الوداد يسقط في الدوري المغربي أمام حسنية أغادير

خسر الوداد أمام نظيره حسنية أغادير بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من البطولة المغربية المحترفة.

ولم يقدم لاعبوا الوداد مباراة جيده، حيث ظهروا بشكل متواضع أمام حسنية أغادير، الذين قدموا لقاء قوي وهددوا مرمى الوداد في أكثر من كرة، وأستطاعوا حسم المباراة لصالحهم.

وأفتتح الأهداف يوسف المهري في الدقيقة 10، ثم عزز مالك سيسي بالهدف الثاني، لتنتهب المباراة بهزيمة الوداد من حسنية أغادير بثنائية نظيفة.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري – حسام أشرف.‏

خاض الزمالك تدريباته منذ قليل على ملعب "كهراما" بالمغرب، استعداداً لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وخصص كارتيرون فقرة بدنية قوية تحت قيادة الثنائي فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت، لرفع المعدل البدني قبل اللقاء الهام.

وشهدت التدريبات تنفيذ للبرنامج البدني الذي وضعه كارتيرون، من أجل الوصول إلى المستوى الذي يرغب فيه.

تدريبات فنية

كما شمل المران بعض الجمل التكتيكية، التي حفظها كارتيرون للاعبين، لتنفيذها أمام الوداد، وطالب المدرب الفرنسي، اللاعبين بتنفيذ تعليماته خلال اللقاء والإلتزام بها بشكل أمثل عن المباريات الأخيرة.

وخصص كارتيرون فقرة للاعبي الزمالك لشرح أهم مفاتيح لعب الفريق المغربي، ونقاط القوة والضعف، وكيفية سير المباراة حتى يعود الزمالك من المغرب بنتيجة إيجابية.