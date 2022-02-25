عاجل.. الأرصاد: تزايد فرص سقوط الأمطار غدا الجمعة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استمرار تأثير الرياح الشمالية الرطبة على شمال البلاد، يصاحبها تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا تمتد خفيفة الى القاهرة.

وتابعت: "كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى الى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط".