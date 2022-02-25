/681585/القبض-على-تشكيل-اجرامي-تخصص-فى-سرقة-المشغولات-الذهبية

تمكنت قوات الامن بمديرية امن البحيرة من ضبط عصابة تقوم بالاستيلاء على الدهب والمجوهرات من المواطنين عن طريق النصب عليهم ، حيث كانو يذهبون الى المنازل بدائرتى " بدر والنوبارية "ويدعون انهم تابعين لشركات تقوم بتجهيز العرائس ومساعدتهم خاصة الغير قادرين ، وتتم عملية النصب واستيلائهم على المشغولات الذهبية ، ثم بيعها بعد ذلك وتقسيم العائد فيما بينهم ، وبعد تقنين الاجراءات والتنسيق مع البحث الجنائي وقطاع الامن العام ، اكدت التحريات بقيام سبعة اشخاص مقيمين بالبحيرة بتكوين خلية تخصصت فى عمليات النصب والاستيلاء على الدهب من المواطنين .

دوت الخليج

وتمكنت قوات الامن من القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة التى كان يمتلكها احد افراد التشكيل العصابي، وبحوزتهم " فردين خرطوش وعدد من الطلقات " ، ليعترفون بارتكابهم لعدة وقائع عند مواجهتهم بها ، بالاضافة الى الاستدلال على تاجر الدهب الذى اشترى منهم المسروقات ، والذى تم ضبطه بجانب المسروقات .

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المساكن بأسلوب التسلق

وفي سياق اخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لسرقة المساكن ، حيث اكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بقيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل اجرامي تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب" التسلق"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والقاء القبض عليهم ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى،وإعترفا بإرتكابهما عدد (5) حوادث سرقة مساكن بنفس الأسلوب ، و باعترافاتهم تم الاستدلال و ضبط (مبلغ مالى من متحصلات إحدى وقائع السرقات) وأقرا بصرف باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.