نشرة أخبار الفن:النجوم يتفاعلون مع الحرب الروسية الأوركانية.. أحمد عزمي في برنامج كلام الناس.. الدوم يستمر في كشف مواهب الشباب المصري.. علي الحجار ونجله في أول ظهور إلعلامي يجمعهما

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وقع العديد من الأحداث الهامة التي هزت الوسط الفني العربي وخاصة في مصر، اليوم الخميس 24 فبراير لعام 2022، ونذكر لكم فيما أهم ما حدث وردود أفعلا النجوم عليها.

تحيا مصريجمع لكم أهم الأحداث التي دارت في المجال الفني في مصر والوطن العربي يوم 24 فبراير

ما كتبه النجوم العرب عن الحرب الروسية الأوكرانية عبر السوشيال ميديا

كتب عدد من النجوم العرب والمصرين رأيهم فيما يحدث بين أوكرانيا وروسيا اليوم، من خلال حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا، فقال محمد هنيدي عبر تويتر:"بعيدًا عن الهزار والتريندات بقى.. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا.. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم.. ويحمي الناس كلها".

ونبيل الحلفاوي يكتب:"روسيا لا تقبل بتواجد الناتو على حدودها.(كما فعلنا عندما أعلن السيسي أن سرت خط أحمر) والغرب لايقبل بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.. نسأل الله أن تكون الأزمة محدودة وأن يوفق العقلاء لإيجاد حل سياسي.. الحرب لها ويلاتها من ضياع أرواح وتشيد وخراب. وتداعياتها السلبية تطال العالم كله".

والمخرجة اللبنانبة كولديا مرشليان تقول:"لكل ياللي عم يتضهمنوا على الأوكرانيات بقدر قلكن كلمة وحدة : استحوا . العمى شو بلا أخلاق . حرب وموت ودمار وانتو بشو بالكن؟!".

أبرز تصريحات أحمد عزمي في برنامج كلام الناس

حل اليوم الفنان أحمد عزمي ضيفًا على برنامج كلام الناس المذاع على قناة mbc مصر، وصرح عدد من التصريحات النارية، منها:

- أتقبض عليا والعربية فيها أقراص ترامادول، وأخدت حكم 6 أشهر.

- إحدى المنتجات عرضت عليا دور بأجر قليل وقالتلي انا بنحاول نرجعك تاني.

- كنت حاسس ان وجودي وصمة عار لادم ابني وفكرت في وقت إني أنتحر.

برنامج الدوم في حلقته الرابعة يستمر في اكتشاف المواهب المصرية

يتابع الجمهور الليلة الحلقة الرابعة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، بدأت بلجنة تحكيم المواهب التمثيلية خلاف كل الحلقات السابقة التي بدأت بلجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، وكان هناك عدد من المواهب التي أخفقت وصوتت لها لجنة التحكيم المكونة من يسرا، عمرو يوسف ومروان حامد بالرفض، وغيرها من قُبلوا بجدارة، من بينهم ممدوح سعد ومحمد فريد الذي أطوه فرصة أخرى.

علي الحجار ونجله احمد في أول لقاء تليفزيوني معًا

اجتمع الفنان علي الحجار وابنه أحمد في برنامج معكم منى الشاذلي على شاشة cbc الليلة، وتحدثوا عن العديد من التفاصيل الأسرية، حيث أن أحمد علي الحجار شعر بالحرية والإنطلاق الفني عندما كان يدرس بالخراج لبعه عن أجواء المقارنة بينه وبين والده، وتحدث علي الحجار عن فخره بابنه، وحكى عن وفاة شقيقه الملحن أحمد الحجار الذي رحل عن عالمنا بكل هدوء دون تعب أو ذهاب لأطباء أو أي مشاكل أخرى.