/681587/برشلونة-يضرب-نابولي-برباعية-ويتأهل-لدور-الثمانية-بالدوري-الأوروبي

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز أوباميانح هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 59، واستمر برشلونة مسيطر على اللقاء، وحاول لاعبوا نابولي أن يقلصوا النتيجة، حتى أحرزوا الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ماتيو بوليتاتو.

لتنتهي المباراة بنتيجة 4/2، ليودع نابولي البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما تأهل برشلونة لدور الثمانية من الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة ضد نابولي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، أراخو، ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: أداما تراوري، فيران توريس، أوباميانج.

البدلاء: نيتو، تيناس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، نيكو جونزاليس، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، جافي.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت أحداث المباراة بين برشلونة ونابولي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في لقاء ذهاب دور الخروج من بطولة الدوري الأوروبي، والتي تحتضنها الأراضي الإسبانية على ملعب كامب نو .

سجل بيوتر زيلينيسكي هدف الشوط الأول الوحيد لصالح نابولي، في الدقيقة الـ 29 من عمر اللقاء، من خلال إيلجيف إيلماس مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة إلى بيتور زيلينسكي المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أبعدها شتيجين من يسار مرماه فعادت له مرة أخرى فسدد كرة سكنت أعلى يسار المرمى.

ف العالم الموازي برشلونه ينجلد في ليالي الخميس https://t.co/2tYYWoYv09 — H505 (@_H505__) February 17, 2022

عاد فيران توريس بهدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

حاول برشلونة طوال أحداث الشوط الثاني بعد تعديل النتيجة بالتعادل، أن يسجل هدف الفوز في اللقاء، ولكن الحظ لم يحالف الفريق الكتلوني.