/681588/نجاة-مواطن-من-الموت-بعد-اندلاع--حريق-داخل-شقته--واصابته-بحروق-متفرقة

تلقت قوات الامن بمحافظة الغربية ، بلاغا بنشوب حريق فى احدى الشقق السكنية بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، وانتقلت على الفور سيارات الاسعاف والحماية المدنية والاجهزة المعنية الى مكان البلاغ ، لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة ،

وتم التعامل مع الحريق واخماد النيران والسيطرة عليها ، الا ان محتويات الشقة طالتها النيران والتهمت معظمها، واصيب مالكها بحروق متفرقة ، وتم نقله الى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

حريق هائل يتسبب فى مصرع طفلتين بقنا

وعلى صعيد اخر ، تلقت قوات الأمن بنمديرية امن قنا، اخطاراً أفاد بنشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بقرية نجع السديس جنوب قنا، وعلى الفور تحركت اجهزة الشرطة برفقة سيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية، لموقع البلاغ، وقامت قوات الأمن بفرض كردوناً أمنياً، بينما تمكنت سيارات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق بعد مدة اقتربت من 20 دقيقة، فيما قام رجال الاسعاف بنقل المصابين وضحايا الحريق لمستشفى قوص المركزى لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة قنا، أن الحادث أسفر عن مصرع كلاً من الطفلة حبيبة.أ 5 أعوام، وريتاج .ع 4 أعوام، فيما تبين إصابة أشخاص أخرون بإصابات متنوعة ما بين اختناق وحروق من الدرجة الثالثة، وأكدت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الجثامين لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم، بينما تم إيداع المصابين بقسم الحروق داخل المستشفي لفحصهم وتلقى العلاج اللازم.

وروى شهود عيان أنهم تفاجؤا بتطاير ألسنة اللهب، موضحين أن سبب الحريق غير معلوم، مضيفين أن أهالى القرية حاولوا المساعدة فى السيطرة على الحريق قبل وصول قوات الأمن غير أن الأدخنة أصابت عدداً من شباب القرية بالاختناق، موضحين أنهم قاموا بمحاولات لإنقاذ الطفلتين إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب حجم الحريق، وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة واستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.