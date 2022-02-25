إلهام شاهين: الست اللي تسامح خيانة جوزها معندهاش دم..وممكن أحب واحد اصغر مني

/681590/إلهام-شاهين-الست-اللي-تسامح-خيانة-جوزها-معندهاش-دموممكن-أحب-واحد-اصغر-مني

حلت الفنان إلهام شاهين ضيفة في برنامج حبر سري، الخميس 24 فبراير، المُذاع على قناة القاهرة والناس، وتقدمه أسما إبراهين، وصرحت فيه إلهام شهين عدد من التصريحات الشائكة كما أعتادت على الجراءة في كلامها.

دوت الخليج يرصد بعض تصريحات إلهام شاهين الجريئة في برنامج حبر سري على القاهرة والناس

إلهام شاهين لا تغفر الخيانة الزوجية والست اللي تقبلها ماعندهاش دم

أعربت الفنانة إلهام شاهين أنها لا تقبل أبدًا الخيانة بأي شكل من أشكالها، ولا تستطيع مغفرة الخيانة الزوجية، وقالت أن المرأة التي تسامح زوجها بعد خيانته لها وتكمل الحياة لتكفله بمصريفها، هي "ست ماعندهاش دم" على حد تعبيرها، وأضافت:"الست ممكن تسامح الراجل على خيانته لو مش فارق معاها ومش بتحبه، اللي مش بتغير على الراجل مش بتحبه".

وقالت شاهين أن أفلام زمان كانت رومنسية، مما يجعل الناس أكثر هدوء وبساطة، أما الآن فالجمهور يميل لمشاهد العنف وأفلام الأكشن، مما يؤثر على السلوك، وقالت شاهين:"أنا كلاسيكية حتى في لبسي، وبحب الهدوء وبتكسف من لفت الأنظار".

إلهام شاهين ترد على مقولة أنها تصلي بدون حجاب

أعرب إلهام شاهين عن إستيائها لما صدر من إشاعة أنها لا تعرف الكثير عن دينها، وتصلي بدون حجاب، وقالت أن هذه الشائعة خرجت بعد جنازة مها أبو عوف، وما حدث وقتها أنها لم تشعر بسقوط الطرحة عن رأسها أثناء الصلاة، والمصورين الصحفيين وقتها أستغلوا هذه اللقطة، ونشروها، وقالت:"عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم"، وأكدت أنها تصلي بالحجاب وتعرف ما لها وما عليها في دينها، وتحترمه بكل أركانه.

إلهام شاهين تتمنى إلغاء السوشيال ميديا في 2022

معروف عن الفنانة إلهام شاهين أنها تكره السوشيال ميديا كما أعلنت في عدد من اللقائات التليفزيونية من قبل، ولها متخصصين يديرون حسباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا، التي تنقل فقط القليل من حياتها العملية والشخصية، وقالت:"مناسباتي الشخصية مش بشاركها على السوشيال ميديا، وأصحابي المقربين عارفين دا عني"، واسكملت بانها تتمنى أن يتم إلغاء السوشيال ميديا في 2022، ليكن هذا أسعد خبر في عام 2022.

إلهام شاهين تكشف حقيقة زواجها من شاب يصغرها سننا

وردت إلهام شاهين على استطاعتها زواج شاب أصغر منها سنا، فقالت: «معتقدش إني أتجوز حد أصغر مني ولكن مقدرش أحكم وأنا خارج الموقف وممكن أقع على بوذي وأحبه عادي».