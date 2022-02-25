طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على عدة محافظات

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، ومدن القناة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، واضطراب الملاحة البحرى على البحر المتوسط.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على معظم الأنحاء.
وتزداد فرص سقوط الامطار اليوم على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة خلال ساعات الصباح.
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