اسعار العملات الاجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-2-2022

تعد أسعار العملات من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص. وكذلك المستثمرين ورجال الاعمال والتجار كل يوم. وتختلف أسعار العملات حسب البورصة والعرض والطلب على العملات. ونوضح في السطور التالية أسعار أهم العملات. والتي يرغب الكثير من المستثمرين والتجار والأشخاص في معرفة أسعارها بشكل يومي. ويبحث الكثير عن أسعار العملات والدولار وخاصة في ظل الأوضاع والتطورات العالمية. واشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوتر السائد في العالم.

اسعار العملات اليوم الجمعة 25-2-2022

تعتبر أسعار العملات من الأمور المتغيرة باستمرار وتختلف من يوم الى آخر. وقد تختلف أسعار العملات من بنك الى اخر وكذلك تكون الاسعار متغيرة فى السوق السوداء حسب تحديد الاسعار من البنك المركزى. وحسب متغيرات السوق من العرض والطلب ونوضح اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصرى وكذلك أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصرى.

اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنية المصرى

سوف نوضح من خلال السطور التالية اسعار العملات مقابل الجنية المصرى من خلال موقع ثقفنى والذى يهتم برغبات الزوار والمستخدمين وتلبية رغباتهم والاطلاع على متغيرات الأسعار للعملات الاجنبية وهى كالتالى.

لقد سجل سعر الدولار الامريكى اليوم الجمعة 15.64 جنية للشراء و 15.77جنية للبيع.

كما سجل اليورو اليوم 17.48جنية للشراء مقابل 17.63جنية للبيع.

فى حين سجل الجنية الاسترلينى 20.95جنية للشراء. و 21.13جنية للبيع.

وكان سعر الين اليابانى اليوم 13.63جنية للشراء. مقابل 13.74جنية للبيع.

وسجل الفرنك السويسري 16.94جنية للشراء. مقابل 17.09جنية للبيع.

كما بلغ سعر اليوان الصيني سعر 2.47 جنيه للشراء مقابل 2.49 جنية للبيع.

وكان سعر الدولار الكندي عند 12.20 جنية للشراء مقابل 12.30 للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 4.17جنية للشراء مقابل 4.20 جنية للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي 51.59 جنية للشراء و 52.15 جنية للبيع.

في حين سجل الدينار الأردني مبلغ 22.04 جنية للشراء مقابل 22.28 جنية للبيع.

أيضا سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنية للشراء و 4.29 جنية للبيع.

وكان سعر الريال العماني عند 40.64 جنية للشراء مقابل 40.98 جنية للبيع.

كما سجل الريال القطري 4.26 جنية للشراء مقابل 4.31 جنية للبيع

أيضا كان سعر الدينار البحريني عند 41.50 جنيه للشراء مقابل 41.85 جنيه للبيع.

لقد وضحنا في السطور السابقة أسعار العملات مقابل الجنية المصري اليوم الجمعة 25-2-2022 وبذلك نكون قد انتهينا.