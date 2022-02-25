اسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 25 -2 -2022

تعد أسعار الدواجن والكتاكيت والرومي والسمان وكذلك البيض من الأمور التى يهتم بها التجار وكذلك المستهلك. حيث يرغب الكثير من الاشخاص فى معرفة والاطلاع على اسعار الدواجن.وأن يكون على دراية بها وتختلف أسعار الدواجن من يوم الى يوم حسب تحديد الاسعار من بورصة الدواجن.وسوف نوضح من خلال موقع ثقفنى اليوم الجمعة قائمة أسعار الدواجن وكذلك أسعار البيض والبط والرومى حتى يمكن للراغبين والزائرين الاطلاع عليها. ونوضح التفاصيل خلال السطور التالية.

اولا اسعار الدواجن اليوم الجمعة 25 -2 -2022

سوف نوضح خلال السطور التالية أسعار الدواجن حسب اسعار بورصة الدواجن وجاءت كالتالى.

جاء سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء ما بين 31.00 و 32.00 .

ثم جاء سعر كيلو لحم الفراخ الساسو ما بين 35.00 و 36.00.

ايضا كيلو لحم الفراخ البلدى ما بين 35.00 و 36.00 جنية.

فى حين جاء سعر كيلو لحم الامهات الأبيض ما بين 22.00 و 23.00

ثانيا اسعار لحوم البط والرومى اليوم الجمعة 25 – 2 -2022

جاء سعر كيلو لحم البط المسكوفى ما بين 47.جنيه و 47.25 جنيه.

ثم جاء سعر كيلو لحم البط الفرنساوى ما بين 24 جنيه. 24.5 جنيه.

سعر كيلو البط المولارد 31.00 جنيه و32.5 جنية.

بلغ كيلو اللحم الرومى الأبيض 45.00 جنية فى المزرعة.

فى حين بلغ سعر كيلو لحم الرومى الاسود 50.00 جنية وذلك فى المزرعة

ثالثا اسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 25 – 2 -2022

جاء سعر الكتكوت الابيض ما بين 11.75 جنية و 12.00 جنية.

ثم جاء سعر الكتكوت الساسو ما بين 6.00 جنية و 6. 25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدى ما بين 3.00 جنية و 3.25

كذلك سعر كتكوت رومى اسود عمر يوم ما بين 16.50 جنيه و 17.00جنيه.

ايضا سعر كتكوت رومى بوم عمر شهر ما بين 16.00 جنيه و 16.50جنية.

ثم جاء سعر كتكوت رومى برونزى عمر يوم ما بين 16.50 جنية و 17.00 جنية.

بلغ سعر كتكوت بط فرنساوى عمر يوم ما بين 6.50 جنية . و7.50 جنيه.

كما بلغ سعر كتكوت بط مسكوفى ما بين 14.00 جنية و15.00 جنية.

ثم جاء سعر كتكوت سمان ابيض هجين عمر يوم ما بين 2.75 جنية و 3.00 جنية.

كذلك سعر كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوم ما بين 5.50 جنية و 6.00 جنية

رابعا أسعار البيض اليوم الجمعة 25 -2 – 2022