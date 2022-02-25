صحف القاهرة تبرز كلمة السيسى فى المنتدى العالمى للتعافى من كورونا

جدة - نرمين السيد - واهتمت بنشر توجيهات الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، إضافة إلى توجيه الرئيس بتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتوفيرها بأسعار اقتصادية، مشيرة إلى تلقى الرئيس اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف.

كما سلطت الصحف الضوء على شن روسيا عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا من البر والجو والبحر، فى أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل كلمة الرئيس السيسى خلال أعمال الجلسة الرابعة للمنتدى العالمى للتعافى من الجائحة، والتى أكد خلالها أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدى العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى الوقت الراهن، وشهدت لها مختلف الأطراف الدولية، مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم كل الصعاب التى واجهناها ولا نزال، وأسهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وأكد أن مصر استطاعت أيضا رغم الأزمة أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجا، من خلال مبادرة "حياة كريمة" ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما أسهم فى تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.

وفى شأن رئاسى ثان، نشرت صحيفة (الجمهورية) توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى؛ تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة لمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسـات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطـرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها، فضلا عن تطوير منظومة الـطـرق والمحاور بمنطقة غـرب القاهـرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم فى منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غـرب القاهرة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة.

وأوضحت (الجمهورية) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت، الاستشارى بمشروع مسجد مصر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بـأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وفى شأن رئاسى آخر، وتحت عنوان "السيسى يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية" نقلت صحيفة (الأخبار) توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صنـاعـة السيارات الكهربائية فى مـصـر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمى المتنامى فى هذا الصدد، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

ونقلت (الأخبار) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس أشار - خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفرولية، وطارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤى الشرفا الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وإفريقيا - إلى المردود الإيجابى الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة، وأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.. وتفقد الرئيس نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليا.

كما أشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كازاخستان الرئيس قاسم توكاييف، أكد خلاله على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ونقلت عن السفير بسام راضى قوله إن الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجارى، بالإضافة إلى التعاون فى قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وأوضح راضى أن الرئيس الكازاخى أعرب عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى فى محيطها الجغرافى، مؤكداً اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

وسلطت الصحف الضوء على الأزمة الأوكرانية وتحت عنوان "الروس على مشارف كييف" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن الحرب التى كان يخشاها العالم بدأت رغم محاولات التهدئة والجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب.. مشيرة إلى انطلاق عملية عسكرية شاملة على أوكرانيا من البر والجو والبحر، فى أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ونشرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الجيش الروسى يقتحم أوكرانيا" أن روسيا شنت عملية عسكرية موسعة ضد أوكرانيا شملت هجمات متزامنة من الجنوب والشرق والشمال، برا وجوا، وتحركت الدبابات، وحلقت طائرات الهليكوبتر الروسية داخل الحدود الأوكرانية، وشوهدت انفجارات فى جميع أنحاء البلاد بعد إصدار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأمر بحماية (دونباس) فى شرق أوكرانيا.

وأوضحت أن أجواء العاصمة الأوكرانية (كييف) امتلأت بطائرات هجومية روسية، سيطرت على قاعدة (جوستوميل) الجوية دون أى رد فعل من سلاح الجو الأوكرانى أو البطاريات المضادة للطائرات، بينما اخترقت الدبابات الروسية الخارجة من شبه جزيرة القرم الخطوط الأوكرانية بالقرب من (خيرسون) متجهة بحرية نحو نهر "دنيبر" بدعم جوى، واستولت على محطات توليد الطاقة، ورفعت العلم الروسى فوق محطة "كاخوفكا" للطاقة الكهرومائية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوكرانيا أعلنت مقتل أكثر من 40 جنديا و10 مدنيين، وأوضح مسئولون أوكرانيون أن روسيا تستهدف البنية التحتية العسكرية والمستودعات، وتمكنت من التوغل إلى عمق 5 كيلو مترات على طول الحدود الشمالية وأظهرت لقطات فيديو نزوح مئات الأوكرانيين إلى بولندا المجاورة، التى تستعد لتدفق المزيد من النازحين.

اقتصاديا.. وتحت عنوان "توقيع عقد مشروعى القطار الكهربائى السريع الشهر القادم الاتفاق مع سيمنز على التفاصيل الفنية والمالية وتعاون لتوطين الصناعة" أشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أكد أنه تم الاتفاق على توقيع عقد مشروعى القطار الكهربائى الـسـريـع (الـسـادس مـن أكـتـوبـر أسوان)، و(الغردقة - سفاجا - قنا - الأقصر) الشهر القادم.

وأوضحت أن ذلك يأتى بعد مفاوضات ماراثونية استمرت عدة أشهر أجراها الفريق مهندس کامل الوزير وزير النقل ورونالد بوش رئيس سيمنز العالمية وبحضور رئيس وقيادات هيئة الأنفاق وقيادات وزارة النقل وتحالف شركات سيمنز العالمية - أوراسكوم- المقاولون العرب بقيادة شركة سيمنز نجح الجانبان فى الاتفاق على كافة الأمور الفنية والمالية الخاصة بالمشروعين.

ونقلت عن الوزير أن هذا الاتفاق يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1730 كم منها 1145 كم لخطى الصعيد، وذلك بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم.