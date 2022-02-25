زراعة الشيوخ تناقش تقرير استراتيجية  تنمية الثروة الحيوانية في مصر.الأحد المقبل

/681521/زراعة-الشيوخ-تناقش-تقرير-استراتيجية- تنمية-الثروة-الحيوانية-في-مصرالأحد-المقبل

تعقد لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية والأمن الغذائى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا الأحد المقبل، استعراض تقرير استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

دوت الخليج

زراعة الشيوخ تطالب بقاعدة بيانات دقيقة عن استهلاك الأسمدة ونتائج أبحاث تطوير الزراعة

وكان قد طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بقاعدة بيانات كاملة بشأن الكميات المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة فى مختلف المناطق والزراعات وكذلك بشأن نتائج الأبحاث العلمية بمركز البحوث الزراعية بشأن تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى ومدى إمكانية الإستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، سابقا، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى من المحاصيل الاستراتيجية، بحضور الدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والدكتور سامى السعدنى رئيس لجنة المخصبات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور حاتم ابراهيم علي رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة.

وقال الجبلي، تدخلنا مؤخرا لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة من خلال فصل سعر التصدير عن المحلي، وبصفتنا لجنة الزراعة المعبرة عن الفلاح طالبنا بتوفير الاسمدة للمزارعين، وهو ما أحدث انفراجة فى الأزمة، ولكن يتبقى أن ننظر للمستقبل بشكل منهجى وعلمى.

وأضاف الجبلى، تشهد البلاد حاليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تغييرات كبيرة على مستوى الفكر وعلى مستوى التوسع فى المشروعات الزراعية، فى ظل الجمهورية الجديدة، الأمر الذى يتطلب الإستفادة من مراكز البحوث فيما قامت به من ابحاث ودراسات تتعلق بالزراعة من تقاوى وتسميد لتحديد ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فى ظل نظم الرى الحديثة والتوسع فى استصلاح الأراضى وكذلك فى ظل تغييرات المناخ، وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من الموارد الحالية ومواطبة التغييرات التى تتم كل يوم.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، دورنا فى اللجنة دراسة الخطة المستقبلية للوزارة في هذا الاتجاه لمواجهة المتغيرات التى تشهدها البلاد، حيث نتوسع حاليا في زراعة مناطق جديدة تصل الى 3 مليون ونصف مليون فدان، تقريبا وهناك نظم رى جديدة تغييرات مناخية، الأمر الذى اضطرنا للتفكير في تغيير شكل المخصب النباتي.