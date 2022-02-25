أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا فى 9 محافظات؛ منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانة وترميمًا.

القاهرة

ينطلق ماراثون سقارة الرياضى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبتنظيم مؤسسة "تراى فاكتورى"، بمشاركة نحو ألف فرد من الشباب والفتيات والمواطنين ومجموعة من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

القاهرة

تنطلق المرحلة الختامية للنسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن البرامج المُقدمة لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى المشروعات والأنشطة الخدمية ومنها الرياضية والشبابية بالمحافظات الحدودية .

الكويت

ينظم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت ولمدة ثلاثة أيام احتفالية ثقافية على هامش احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى الموافق 25 من شهر فبراير من كل عام.

تونس

تستضيف تونس فعاليات البطولة العربية السابعة للرجبى من ذكور وإناث وتستمر على مدار يومين.