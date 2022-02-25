انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ونشاط للرياح.. حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة في جميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية للأحوال الجوية في كافة أنحاد محافظات مصر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن بيان حالة الطقس اليوم الجمعة 25 فبراير، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلاً على كافة أنحاء البلاد، مع توقعات بهطول أمطار على مناطق كثيرة من البلاد ونشاط للرياح.

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 فبراير

حالة الطقس القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع أمطار خفيفة بنسبة 40% + نشاط للرياح.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية على يسود طقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي مع أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% + نشاط للرياح.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي ونشاط للرياح مع أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية غائم جزئي ونشاط للرياح.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد معتدل خلال النهار وشديد البرودة خلال فترات الليل، أما الظواهر الجوية تكون نشاط للرياح + غائم جزئي، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا وشديد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس عائم جزئي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25 فبراير على مختلف أنحاء البلاد