/681595/ماجدة-الرومي-تتألق-على-مسارح-الرياض-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة المتألقة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي، وذلك في يوم 4 مارس المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل ماجدة الرومي بالمملكة العربية السعودية

واتت شروط حفل الفنانة ماجدة الرومي، على النحو الآتي: «يبدأ الحفل الساعة الثامنة والنصف مساء، وتغلق الأبواب الساعة 8:15، على أن يكون وصول الحضور قبل الساعة السابعة مساء».

ويعد هذا الحفل اولى حفلات الفنانة ماجدة الرومي بموسم الرياض السعودي ومن المقرر أن لن تكون الأخيرة.

الترويج لحفل ماجدة الرومي في الرياض

وروجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتبت: «الفنانة ماجدة الرومي، تلتقي بجمهورها في الرياض، يوم 4 مارس، بمسرح محمد عبده، أرينا في بوليفارد، رياض سيتي، تتوفر التذاكر قريبًا، موسم الرياض».

ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى العربية

وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بين حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

الجدير بالذكر، أنه تعرضت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن.

اذ سقطت على خشبة المسرح أنثاء تأديتها إحدى أغنياتها بتألق تام وذلك وسط حالة ذهول الجمهور الذي تجاوز الآلاف في حفل افتتاح الدورة 35 لمهرجان «جرش» للثقافة والفنون، اذ اختل توازنها نتيجية انخفاض ضغط الدم الأمر الذي انتفض له قلوب الجمهور لدقائق.

وكشفت مذيعة الحفل أنذاك، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.