حسام المندوه الحسيني في زيارة لـ"إكسبو الإمارات": الجناح المصري يعكس مكانتنا على كافة المستويات 

/681597/حسام-المندوه-الحسيني-في-زيارة-لـإكسبو-الإمارات-الجناح-المصري-يعكس-مكانتنا-على-كافة-المستويات

زار الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، معرض "إكسبو دبي"، حيث قام بجولة داخل الجناح المصري.

دوت الخليج

وقال النائب على هامش زيارته: شاهدت بنفسي انبهار العالم بالمشهد المصري المميز داخل معرض " إكسبو الإمارات"، استكمالًا للمشاهد المصرية المبهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار حسام المندوه، إلى أنه أثناء جولته بين الأجنحة المختلفة للدول المشاركة داخل المعرض، فإن الجناح المصري بشهادة الجميع وبدون أي تحيز هو الأكثر تميزًا وإبهارا والدليل على ذلك منافسته على المركز الأول من بين ١٩١ جناح مشارك في المعرض من مختلف دول العالم.

وأشاد عضو مجلس النواب، بموقف الإمارتيين في دعمهم للجناح المصري، قائلا: سمعت بأذني خلال التجول في المعرض "دوت الخليج" من أشقاءنا الإماراتيين والعرب نتيجة الصورة المشرفة والمبهرة التي للجناح المصري.

حسام المندوه الحسيني: الجناح المصري في إكسبو يعكس مكانتنا على كافة المستويات

وأشار إلى أن مشهد الجناح المصري في إكسبو يجعل كل مصري يشعر بالفخر والسعادة على المكانة التي وصلت إليها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الجناح المصري في "إكسبو الإمارات" يعكس ثقل ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي ويبرز الحضارة المصرية وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ بجانب التركيز على المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

ووصف حسام المندوه الحسيني، الجناح المصري الذي تبلغ مساحته ١٠٠٠ متر بأنه "صرحًا شامخًا" بالحضارة الفرعونية القديمة ومنصة مثالية لسرد قصة مصر، وتاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل والذي ظهر جليا من خلال تخصيص ١٤ منطقة داخل الجناح تستعرض كل منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالصور والأفلام الترويجية للأماكن الأثرية والسياحية ومشروع المتحف الكبير، وهو ما أدى إلى وجود ١٠٢ فاعلية و٩ معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري للجناح المصري طوال فترة المعرض، بإلاضافة إلى معرض تراثنا والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

ووجه النائب حسام المندوه الحسيني، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة المسئولين في أجهزة الدولة عن الجناح المصري في هذا المعرض، ولوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع.