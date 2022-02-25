التحول الرقمي بالجامعات المصرية علي طاولة تعليم الشيوخ.. الأسبوع المقبل

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات المصرية.

دوت الخليج

تعليم الشيوخ توافق على مقترح التنسيقية بشأن تطوير منظومة التعليم الخاصة بالطلاب المصريين الدارسين في الخارج

وكانت قد وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم لمنظومة التعليم الخاص بأبناء المصريين الدارسين بالخارج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

و أبدى ممثلو الحكومة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة، الموافقة والاستعداد لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية شاملة لكل أبنائنا الدارسين في الخارج لتكون قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة إجراءات التقديم والمناهج التعليمية وشروحها ونماذج اختبارات إلكترونية واعتماد النتيجة إلكترونيا، ليتواكب مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والحكومة وتخفيفا للكثير من الأعباء سواء على الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الوزارة، على أن يصاحبها ورش عمل لدراسة آليات التنفيذ، في الوقت الذي أشاد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي أيضا بالمقترح.

من جانبه، قال النائب محمود تركي، أنه في ظل سعي الدولة لدمج المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم في كافة المشروعات القومية المصرية، وتعزيز روح الانتماء الوطني لديهم، كان من المهم السعي في تطوير منظومة قبول الدارسين في الخارج وجذب أكبر عدد من الأبناء لدراسة المناهج المصرية بدلا من الالتحاق بمدارس أجنبية ودراسة مناهج غير مصرية، خصوصا مواد التاريخ والجغرافيا والتي تشكل الوعي وتعزز من روح الانتماء للوطن والتي من خلالها يمكن للطالب في حال العودة في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.