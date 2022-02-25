الإنتاج الحربى توقع عقدين مع «هانوا» الكورية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر (K-9) بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى - متمثلة فى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) فى العقد الأول وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) فى العقد الثانى - وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية.





جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة وعدد من القيادات ممثلى القوات المسلحة والسفير الكورى الجنوبى بمصر والملحق العسكرى الكورى الجنوبى، حيث أُجريت مراسم التوقيع بمصنــع إنتــاج وإصلاح المدرعات (200 الحربـى).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار مساعى الدولتين الصديقتين للتقارب وجعل العلاقات الثنائية مستدامة وموجهة نحو مستقبل أفضل للبلدين، مضيفاً أن توقيع العقدين يأتى فى إطار توقيع عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (k9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة "هانوا" والذى شهد مراسم توقيعه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مطلع الشهر الجارى وذلك بحضور السيد كانج إن هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA).

وأوضح الوزير "مرسى" أن مصر وكوريا الجنوبية تشهدان تطوراً غير مسبوق فى الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، مشيراً إلى زيارته لكوريا الجنوبية للمشاركة فى معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021) الذى أقيم فى شهر أكتوبر من العام الماضى حيث أتيحت له الفرصة للإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات حديثة فى مجال الصناعات العسكرية كما قام بزيارة شركتى "هيونداى ويا" و"هانوا" الكوريتين المنتجة للهاوتزر (k-9) 155 مم عيار 52 والذى تفقده خلال هذه الزيارة.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكورى الجنوبى فى مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يعود بالنفع على الجانبين بل والعالم ككل، مؤكداً على إستمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة لتطوير المنظومة التسليحية والإرتقاء بها للحفاظ على أمن مصر القومى.

من جانبه أوضح السفير الكورى الجنوبى بمصر هونج جين ووك، أن الجانب الكورى الجنوبى ينظر الآن إلى مصر كشريك إستراتيجى وكدولة مستقرة لها دور فعال ومؤثر فى منطقة الشرق الأوسط فى ضوء ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة وقوى بشرية ماهرة خاصةً من الشباب فضلاً عن كون مصر مركزاً استراتيجياً للشركات الكورية الجنوبية فى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد "جين ووك" أنه من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تعاوناً أكبر بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات (الكورية الجنوبية-المصرية) توطدت بشكل كبير خلال السنوات التى تلت الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا الجنوبية عام 2016 والاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى كافة مجالات التعاون، كما أوجدت زيارة الرئيس مون جاى إن الرسمية إلى مصر خلال الشهر الماضى قوة دفع لتعزيز التعاون بين كوريا ومصر فى عدة المجالات.

وأعرب ممثل شركة "هانوا" الكورية عن سعادته بالتعاون العسكرى مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق العسكرى المشترك بين الجانبين ، واصفاً التعاون مع مصر بأن له طابع خاص ويعد من أهم المشروعات التى تسعى الشركة إلى تحقيقها، كاشفاً أن الجانب المصرى قام بعملية الاختبارات للهاوتزر K9فى عدة بيئات وتضاريس مختلفة داخل مصر وثبتت خلال تلك الاختبارات كفاءة المدفع.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربى مع العديد من الشركات الكورية الجنوبية فى مجال الصناعات المدنية المختلفة مثل تدوير المخلفات وإنتاج كاميرات المراقبة، مشدداً أن التعاون مع هذه الشركات يكون قائماً على توطين التكنولوجيا والإستفادة من الخبرة الصناعية الكورية والتى تحظى بتقدير واحترام الجانب المصرى بما يعود بالإيجاب على الشعبين الصديقين، معرباً عن تطلع الوزارة إلى أن يمثل هذا التوقيع لعقدى التوريد والتصنيع المشترك للهاوتزر (K9) دفعة جديدة لتعزيز سبل التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية مع الجانب الكورى الجنوبى بالشكل الذى يعود بالنفع على الطرفين.

قام بتوقيع العقد الأول كل من المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) وCha Joonho نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا ديفينس الكورية الجنوبية، وقام بتوقيع العقد الثانى المهندس إميل حلمى رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) و Cha Joonho نائب رئيس مجلس إدارة شركة هانوا ديفينس الكورية الجنوبية، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد فؤاد مترج، ومحمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.