عاجل- السفارة المصرية فى أوكرانيا تصدر توجيها للجالية والطلاب

جدة - نرمين السيد - أهابت السفارة المصرية فى كييف، اليوم الجمعة، بالمواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا عدم استقاء المعلومات من أى مصادر أو صفحات أو مجموعات إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيسبوك وهى /The embassy of the Arab Republic of Egypt in kiev/.





وأضافت - عبر صفحتها على فيسبوك- أنه يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا. وأشارت السفارة إلى أنها ستوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين أولا بأول على الصفحة الرسمية، داعية إلى متابعة الصفحة بشكل مستمر وعدم الالتفات لأى معلومات لم يتم نشرها على الصفحة الرسمية. وأوضحت أنه بالنسبة للمواطنين المتواجدين فى خاركوف والمدن الشرقية، يستمر الالتزام بالتواجد فى المنزل أو المخابئ حيث يتم التفاوض على مسار أمن لخروجهم. وبالنسبة للمواطنين فى المدن الغربية واللذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوما للعودة إلى أرض الوطن. وفيما يخص المواطنين المتواجدين فى وسط وجنوب أوكرانيا فعليهم الاستمرار فى التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع.

