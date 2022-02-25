اجتماعات وزيارات.. نشاط الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وألقى الملخص الضوء على رئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إذ تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الحصاد الأسبوعى إلى مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الاجتماع الوزارى الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعى للمناخ والمنعقد فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور 15 وزيرا وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال مشاركته فى معرض اكسبو 2020 المقام حاليا فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور، كما نظم جناح جمهورية مصر العربية، فى إكسبو 2020 دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة بعنوان "مستقبل الزراعة فى مصر: الفرص والتحديات" ‏استعرض فيها وزير الزراعة، الفرص الواعدة فى مجال الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، فى إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وبحث وزير الزراعة مع ماشيمبا ناداكى وزير الثروة الحيوانية والمصائد السمكية التنزانى، والوفد المرافق له، آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس وقيادات الشركة الوطنية للثروة السمكية وبعض قيادات وزارة الزراعة، كما التقى مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة؛ للتيسير على مزارعى المحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية بها.



وأعلن القصير عن أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" سيتم إنشاء 320 جمعية زراعية 305 مراكز إرشاد زراعى و316 وحدة بيطرية و46 مركز تجميع ألبان بإجمالى تكلفة حوالى 2 مليار جنيه (إنشاء وتجهيز) فى 20 محافظة و52 مركزا و1413 قرية، كما شاركت وزارة الزراعة فى ملتقى المياه المصرى الأوروبى، والذى نظمته بعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، فى محافظة الإسماعيلية، خلال يومى 14 و15 فبراير الجارى.

وتفقد الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى محصول القمح فى مشروع مستقبل مصر بمخور الضبعة، كما قام الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بالمرور على زراعات القمح فى مركزى كفر الشيخ ودسوق بحضور المسئولين عن المكافحة فى وجود مدير منطقة شمال الدلتا؛ للاطمئنان على القمح والمحاصيل الشتوية.



ونفى الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ما نشر حول زيادة سعر تذاكر دخول حديقة الحيوان إلى 65 جنيها، مؤكدا أن سعر التذاكر لم يمس منذ ثمانى سنوات.

ونظم معمل تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بأسيوط ندوة بعنوان "التغذية والسمنة" بمقر المعهد، كما نظم معهد تكنولوجيا الأغذية وبالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية حلقة نقاشية حول تحديات صناعة النباتات الطبية والعطرية لزيادة النافذة التصديرية فى مصر، واختتم مؤتمر تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء أعماله، والذى عقد بمدينة أسوان برئاسة الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وقد شارك فى ندوات المؤتمر أساتذة متخصصون فى المجالات المختلفة.

وأعلن مركز بحوث الصحراء عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان" بناء قدرات مزارعى محصول عباد الشمس الزيتى والتوعية بأهمية الزراعة التعاقدية"تحت شعار" الزراعة التعاقدية أمان وضمان" وذلك لمدة 4 أيام، نفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوى الحالى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة وبمشاركة أصحاب الهمم.



كما نظم معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، فى مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة، كما نظم المعمل دورة تدريبية حول (طرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات فى الأغذية) بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وبلغ اجمالى الشهادات التى اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 6500 شهادة.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض زهور الربيع فى نسخته رقم 89، والتى تنظمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بداية من غد السبت، وحتى 31 مارس المقبل، كما أعلنت الوزارة عن أنه تم خلال النصف الأول من شهر فبراير 2022 تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية ل 80 مدرسة حقلية لـ”المحاصيل الشتوية” والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى فى 16 محافظة.

وأعلن الدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف عن تجديد الاعتماد فى مجال جودة المعامل طبقا لمواصفة الاعتماد ايزو 17025 لسنة 2017، وذلك من جهة الاعتماد الأمريكية الدولية A2LA، إذ يعتبر هذا التجديد وللمرة التاسعة على التوالى من جهة الاعتماد الدولى، إضافة لسجل المركز المشرف، حيث حصل المركز على أول شهادة اعتماد عام 2004 بعدد خمسة معامل زادت إلى 15 معملا معتمدا ب33 طريقة تحليل.