/681601/نائب-وزير-الإسكان-يلتقى-مسئولى-10-شركات-إنجليزية-مهتمة-بالاستثمار-فى-قطاع-المياه-المحلاة-والصرف-الصحى-فى-مصر

ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، كلمة في حلقة نقاش بعنوان منتدى الاجهزة التنظيمية / انعكاسات السياسة على المشهد العالمي المتغير.

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جاء ذلك خلال مشاركته في القمة العالمية لتكنولوجيا الإبتكار فى المياه الحادية عشرة "World Water-Tech Innovation Summit" تحت شعار "بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه " التى يتم عقدها بلندن.

واستعرض نائب وزير الإسكان، أنشطة الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي رغم التحديات التى تواجهها مصر من تزايد معدلات النمو السكاني، حيث تصل نسبة الزيادة السكانية سنوياً إلي 2.5% وتأثير التغير المناخى فى ظل ندرة المياه.

نائب وزير الإسكان يلتقى مسئولى 10 شركات إنجليزية مهتمة بالاستثمار فى قطاع المياه المحلاة

و أشار إسماعيل، إلى ان مصر بصدد استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم استعراض العديد من الحلول الإبداعية ومنها الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، والمواصلات الخالية من الانبعاثات، ودور الحلول المستمدة من الطبيعة .

وأضاف: تدرك مصر التحدي الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بقطاع الطاقة الخالي من الكربون، والعمل النشط لخفض الاحتباس الحراري من خلال الإسراع من تقليل انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع تعزيز جهود التكيُف مع تغير المُناخ وجعل التدفقات المالية متسقة مع مسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية الأكثر قدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المُناخ من خلال المزيج بين جهود القطاعين العام والخاص.

وعقد نائب وزير الإسكان، عددا من الاجتماعات المنفردة مع مسئولى 10 شركات إنجليزية من كبرى الشركات المهتمة بالاستثمار فى قطاع المياه المحلاة والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية.