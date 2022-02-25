/681602/بعد-تصدره-التريند-سبب-سجن-احمد-عزمي-وماذا-قال-صلاح-عبدالله-له

سبب سجن احمد عزمي تصدر مؤشرات البحث على جوجل مصر خلال الساعات الماضية، وذلك عقب استضافة الممثل احمد عزمي في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز كما تصدر اسم الفنان صلاح عبدالله التريند بسبب حبس احمد عزمي ودعمه له عقب خروجه من السجن.

دوت الخليج ينشر سبب سجن احمد عزمي

سبب سجن احمد عزمي

يسأل الجمهور في الساعات الماضية عن سبب دخول احمد عزمي السجن وهو أنه تم اتهامه عام 2012 بأنه قُبض عليه وفي حوذته مواد مخدرة وأقراص ترامادول داخل سيارته ليكون هذا هو سبب سجن احمد عزمي وكذلك أدمن شرب المشروبات الكحولية عقب وفاة شقيقه الصغير.

كيف ساند صلاح عبدالله الممثل احمد عزمي

خلال استضافة الممثل احمد عزمي في برنامج كلام الناس، كانت هناك مداخلة هاتفية من الفنان صلاح عبدالله ليكون بينهما حديثًا مؤثرًا جدًا، بعد حبس احمد عزمي وخروجه من السجن لحوذته مواد مخدرة وادمانه المشروبات الكحولية. وبدأت المداخلة الهاتفية عندما قال عزمي أنه يشعر بالخجل من الفنان الكبير صلاح عبدالله لأنه يعلم مدى غلاوته لديه.

رد صلاح عبدالله على الممثل احمد عزمي وقال له: "انت فين يا ابني انت حلو ودقنك حلوة وشكلها حلوة اوي وعندي ثقة فيك"، ليشعر أحمد عزمي ببعض الطاقة الإيجابية، ويقول له: "ربنا يخليك ليا يا بابا ومتحرمش منك ابدا انت استاذي وابويا".

تصريحات الممثل احمد عزمي في برنامج كلام الناس

قال الممثل احمد عزمي مع الإعلامية ياسمين عز، أنه أثناء ثورة 25 يناير، وجد الفوضى عمت على البلد وسُرقت سيارته أكثر من مرة، وقال أنه شقيقه قُتل بـ 13 طعنة: "دخلت الدوامة بتاعت الكحول ومن هنا بدأت اتفسد، وجالي اكتئاب وانفصلت عن مراتي".

وتابع الكشف عن سبب دخول احمد عزمي السجن: "كان معايا ناس في عربيتي وطلع في العربية أقراص ترامادول، واخدت حكم ٦ شهور سجن، بعد ما خرجت من السجن مبقتش عارف أواجه العالم، وبقيت بتفرج على الأعمال اللي بتتقدم وبقيت حاسس اني استحق فرصة تانية، ونويت وقتها أبدأ صفحة جديدة وربنا كرمني بزوجة واستقريت، وجالي بعدها دور في مسلسل الجماعة وبعدها مسلسل الشارع اللي ورانا".

واختتم حديثه: "كانت صدمة أمي الاولى في وفاة اخويا، والتانية فيا أنا واخر لقاء بينا كانت بتقولي إنها راضية عني، وأناظلمت نفسي وكنت حاسس إن وجودي وصمة عار لأبني آدم وفكرت في وقت إني أنتحر".