/681605/بعد-قصة-أحمد-عزمي-هؤلاء-النجوم-وقعوا-ضحايا-لإدمان-المخدرات

تصدر الفنان أحمد عزمي مؤشرات الاكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في حلقة مساء أمس الخميس ببرنامج «كلام الناس»، ليتحدث عن إدمانه للكحول والذي تسبب في سجنه لمدة 6 أشهر ودمر حياته.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير نجوم الفن الذين وقعوا ضحايا لإدمان مواد مخدرة ومحولات

وفي حقيقة الأمر أنه ليس وحدة الفنان أحمد عزمي هو من وقع ضحية لإدمان الكحولات والمواد المخدرة، فهناك عدد كبير من النجوم الذين هددهم هذا المرض، ومنهم من اعترف كأحمد عز بهذه الجريمة، ومن هم من أنكر.

فاروق الفيشاوي مدمن هيروين

عاش فاروق الفيشاوي فترة كبيرة مدمن للهيروين، وتحدثت زوجته الفنانة سمية الألفي عن إدمانه الذي كان سبب رئيسي في انفصالهما، رغم حبها الشديد له.

واعترف الفيشاوي بإدمانه للمخدرات في عام 1987، عندما خرج ليحذر الجمهور وخاصة الشباب من خطورة هذا الأمر، لكنه توقف عنه وبدأ في خوض رحلة للتعافي منه بعدما وصف نفسه ب«عبد الهيروين».

حبس دينا الشربي بتهمة تعاطي المخدرات

وكانت قصة الفنانة دينا الشربيني مع إدمان المخدرات، هي القصة الأبرز في تاريخ الفن، إذ أنها فنانة محبة لدى الجمهور ولم يتوقع عدد منهم ذلك الأمر عن مثلهم للأعلى، ففي واقعة صادمة تم القبض على دنيا الشربيني وبحوازتها مواد مخدرة، واعترفت الفنانة في ذلك الوقت بأنها تتعاطى المخدرات منذ فترة وتم حبسها لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيها.

ولكن الأمر تسبب في أذية كبيرة للفنانة دينا الشربي، إذ امتنعت نقابة المهن التمثيلية عن عودتها للتمثيل مرة اخرى، ولكن تعاطف معها الفنان أشرف زكي، وقام بعمل التماس لعودتها.

الفنانة انتصار

عرفت الفنانة انتصار بقضية إدمانها لمواد كحولية، بعد أن قبض عليها في سيرتها وكانت ساكرة، وخرجت من السجن بعد أن دفعت غرامة قدرها 5 آلاف جنيها فقط.

حاتم ذو الفقار يقبض عليه 3 مرات بسبب المخدرات

حاتم ذو الفقار لم يكن كالنجوم السابقين، الذين أعلنوا ندمهم وتوبتهم، بعد أول مرة تم القبض عليهم بها، إذ أنه كانت علاقته بإدمان المخدرات علاقة وثيقة، إذ تم القبض عليه للمرة الاولى وهو يتعاطي المخدرات وتم حبسها عام وتم إخراجه بغرامة 5 آلاف جنيه، ثم تم القبض عليه مرة ثانية بحوزته الهيروين، وتم ضبطه للمرة الأخيرة وهو يتاجر في الهيروين بصحبة صديق له.

الممثل أحمد عزمي

واعترف الممثل أحمد عزمي خلال لقائه ببرنامج كلام الناس، بادمانه لمواد كوحلية، فقال: بعد 2011، بعد ثورة يناير، البلد كان فيها فوضة، عربيتي اتسرقت اكتر من مرة، وبعدها حمدي أخويا اتقتل، وكان واخد 13 طعنة، فحسيت إن مصر مبقتش بتاعتي ومبقتش حاسس اني منتمي ليها، سبت القاهرة وروحت شرم الشيخ، ودخلت دوامة الكحل وكانت هي بداية المفسدة، واكتئاب وانفصال عن زوجتي.

وكشف عزمي. أنه تم ضبطه وفي سياراته مواد مخدرة من الترامادول، وتم القبض عليه هو وأصدقائه وسجنه لمدة 6 شهور، وتدمرت حياته الفنية والمهنية والشخصية.