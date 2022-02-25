معارض واجتماعات.. نشاط القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وواصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، بجولة فى محافظة بورسعيد فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسلم مع المحافظ عادل الغضبان 3306 وثائق تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة، و100 عقد عمل لأصحاب والقدرات، و10 شهادات اتمام التدريب المهنى، و5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات، وافتتحا معرض منتجات المتدربين والمتدربات، وشهدا ختام فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وزرعا 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حى الزهور فى إطار مبادرة "هنجملها" ، وتفقدا وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة.

ووفرت وزارة القوى العاملة 3521 فرصة عمل فى 13 محافظة برواتب محزية، وتعيين 12 ألفا و497 شابا منهم 138 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وتسليم 3526 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات بالقاهرة، وتحويل مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ زار محافظة بورسعيد، وسلم مع المحافظ عادل الغضبان 3306 وثائق تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابى مدير المديرية.

وأشار سعفان إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووجه الوزير مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتسليم 100 عقد عمل لأصحاب والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وقام الوزير فى إطار جولته، والمحافظ بافتتاح معرض منتجات المتدربين والمتدربات فى مجال تفصيل وحياكة الملابس الجاهزة لخريجى مركز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بحضور السيد السنجابى مدير المديرية.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المتدربين والمتدربات ودقة تصنيعها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب المهنى على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم فى الحد من نسبة البطالة، منوها إلى أن نسبتها انخفضت إلى 7.4%.

وشهد الوزير خلال التفقد قسم أزياء السواريه، والملابس المنزلية، والمفروشات، والتى قامت بصناعتها وتصميمها خريجات مركز التدريب المهنى ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والموجودة بقرى المحافظة.

وخلال التفقد استفسر الوزير من المتدربات عن مدد التدريب المهنى والدورات التى تلقوها، وعن عملهم إما بكل منفرد أو جماعيا فى مجموعات، وأجابت المتدربات بأن مدة التدريب كانت 60 يوما، تلقوا خلالها كورس تدريبى مكثف على أعمال تصميم وخياطة الملابس الجاهزة بكل أنواعها لكل الفئات من كبار السن والشباب والأطفال حسب أحدث الصيحات العالمية فى هذا المجال.

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد بتسليم 10 شهادات اتمام التدريب المهنى على مهن التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول من إجمالى 70 شهادة تخرج على هذه المهن.

وسلم الوزير والمحافظ 5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات من خريجى التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة.

ووجه وزير القوى العاملة مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج.

كما شهد الوزير ومحافظ بورسعيد، ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" التى تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بالمركز الثقافى للمحافظة بمشاركة قطاع السياحة بفندق أركان (الباتروس)، بحضور 43 من مسئولى السلامة والصحة المهنية بـ 18 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، بحضور السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، والدكتور محمد مدكور باحث الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وزرع وزير القوى العاملة، عقب حضوره فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" فى مجال نشر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حى الزهور فى إطار مبادرة "هنجملها"، فضلا عن الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخى المقرر انعقاده آخر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد من قيادات المحافظة، ومن المقرر استكمال زراعة 997 من الأشجار المثمرة على مساحات مختلف بالمحافظة والجامعة، وذلك إطار المبادرة والتى انطلقت على مستوى الجمهورية.

كما تفقد الوزير والمحافظ وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحديقة حى الزهور، مؤكدا أن الوحدات المتنقلة تأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على المهن المختلفة.

وأوضح "سعفان": إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، وكهربائى تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى أخرى.

وأعلن الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد حاجة الوزارة، لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوى الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا، على أن تقدم الطلبات والمستندات اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التى ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوى العالى (الدرجة العليا) وهى: رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الإستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال الوزير: إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوى الوظيفى لدرجة مدير عام تتمثل فى الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجى والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

وعلى جانب آخر تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها نصف شهرية من توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 فى النشرة السابقة وعددها 991 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 3521 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 13 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والوادى الجديد، والسويس، ودمياط، والإسماعيلية، والفيوم .

كما سلم وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة بـ (4) هى: شركة أبناء حسن علام 3078 وثيقة، وشركة الفادى 221 وثيقة، وشركة باور ايجيبت 161 وثيقة،، وشركة افا برسوم 64 وثيقة تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، بحضور مدحت الغمراوى مدير المديرية، وأحمد نظمى وكيل المديرية، حمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ومندوبين عن الشركات الأربعة.

كما شهد الوزير، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسى كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد"، وتحقيق الاتفاقية مزايا فى الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوى حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلى مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدنى للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

مثل الشركة فى التوقيع محمد سامى شلباية رئيس مجلس الادارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس.

وأشار الوزير أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطى مردود إيجابى على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى فى تحقيق النجاح للشركة، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن فى مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال .

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة أن الشركة تعتبر أنها والعمال أسرة واحدة وترسخ هذه الروح بين العاملين، ويتضح ذلك فى سعيها لحصول العمال على كافة المزايا والمستحقات، مشيرا إلى أن الشركة قد تخطت التحديات خاصة فى أثناء فترة كورونا بفضل العمال وحرصهم على الشركة.

وفى سياق جديد أعلن وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل فى مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة، خبرة وبدون، حتى استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

كما بدأ قبول طلبات الراغبين لشغل 110 فرصة عمل فى مجال بشركة للصناعات المعدنية بمحافظة القليوبية، للحاصلين على المؤهلات المتوسطة، خبرة وحتى استيفاء العدد المطلوب، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمى فى ظل رؤية مصر 2030.

وفى سياق لآخر أصدر وزير القوى العاملة، توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شامل بالعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلى بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر ، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلى لهم ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أصدر الوزير توجيهات للمديرية بالانتقال الفورى إلى مصنع الطوب الطفلى بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر لمعرفة أسباب سقوط مدخنة المصنع على 9 من العاملين بالمصنع،، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وقال وزير القوى العاملة: إنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف إلى توفير فرص عمل كريمة للشباب، تم افتتاح أول مكتب تشغيل بمديرية القوى العاملة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وذلك تيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم ودمجهم بسوق العمل بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة والتى تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030 والتى خطت فيها الدولة خطوات واسعة حيث وصلت نسبة البطالة حاليا إلى أقل من 7.4٪.

وقد أناب وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى بالإسكندرية ياسر سعيد بافتتاح المكتب والذى يعتبر أول مكتب عمل متكامل بمدينة بشاير الخير الجديدة، وذلك بحضور العميد محمد حسن، والعقيد أحمد عباس المدير التنفيذى لمدينة بشاير الخير الجديدة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك فى إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية: إن الدورة التدريبية بدعم من محافظ الوادى الجديد محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم فى المجتمع، ويأتى ذلك ضمن 4 دورات تدريبية، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين، فضلا عن أن التدريب يتم على أيدى مدربين متخصصين فى هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط على مهن التبريد والتكييف، وكهرباء التركيبات، والتفصيل والخياطة، على أن يبدأ التدريب من يوم 6 مارس المقبل بواقع 200 ساعة تدريبية.

كما أعلن الوزير عن بدء المقابلات الشخصية لاختيار 50 متقدما من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر ، مشيرا إلى أنه يتم المقابلات بديوان عام مديرية القوى العاملة بسوهاج.

وذكر الوزير أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدما من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث، 34 من الذكور ، كما بلغ عدد المتقدمين 23 من حملة المؤهلات العليا، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 12 ألفا و497 شابا منهم 138 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، والسويس، وقنا، وجنوب سيناء، والغربية، والقاهرة، بلغت 900 ألفا و471 جنيها، والتفتيش على 2312 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 4736 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4736 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 69 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 36 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 69 ألفا و304 دولارا،أى ما يعادل مليون و85 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

ووجه وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة"هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التى تطلب مساعدتها فى صرف معاشها عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى رئيس المكتب العمالى بميلانو- إيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب فى تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهرى للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير 2022 وذلك على حسابها البنكى فى مصر.

كما زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصرى السيد عبد العال حسن الغندور الذى تعرض لحادث سيارة وتم نقله بالإسعاف إلى مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة : إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا، فضلا عن التواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأخيرا تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر فى التظلمات المقدمة من طرفى علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أى منهما.