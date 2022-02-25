جامعة أسوان تنظم الملتقى الأول لتوظيف الطلاب والخريجين

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة أسوان اليوم الجمعة الملتقى الأول لتوظيف الطلاب تحت عنوان "فرص عمل لائقة للشباب من أجل توفير حياة كريمة" والذى تستضيفة كلية التربية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذى يأتى فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من أجل حياة كريمة.





ووجه الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى بيان اليوم شكره وتقديره لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمهما الكبير لإقامة هذا الملتقى فى رحاب جامعة أسوان، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب متمثلة فى الهيئة القومية للاتصالات ومؤسسة أم حبيبه وجمعية رجال الأعمال وجمعية العاملين بالسياحة وموسسة نساء الجنوب وشركة جاكوب فوتوغرافى وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة والعديد من ممثلى الاتحادات الرياضية والعديد من الأندية الرياضية والمراكز الشبابية.

وقال الدكتور محمد صبحى حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى الرياضى للجامعات، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تولى اهتماما كبيرا بالرياضة ومدى التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، لخلق جيل جديد قادر على المنافسة بين شباب جامعات العالم، مؤكدا أن جامعة أسوان لها السبق فى ترجمة المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومى ومن خلال هذا الملتقى، والذى نحرص من خلاله على توفير فرص عمل للطلاب وربط الخريجين بسوق العمل فى ظل متغيرات التكنولوجيا الرقمية والالكترونية على مستوى العالم.

وأشار الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة اسوان أن الملتقى يهدف إلى خلق فرص عمل للطلاب والخريجين عن طريق عروض الشركات الراعية والداعمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى ضوء فرص العمل المتاحة طبقا لمؤهلاتهم وخبراتهم التدريبية وفق رغباتهم احتياجاتهم المستقبلية بالقطاعات المتوفرة وتستمر فاعليات المتلقى الاول لتوظيف الطلاب أسوان حتى 26 فبراير 2022 فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب.