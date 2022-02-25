الجيزة تسترد 42 ألف متر أراضى أملاك دولة بالواحات البحرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة إذ تم تنفيذ 18 قرار ازالة اسفرت عن استرداد 18640م2 أراضى مبانى و5.5 فدان زراعى متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة إذ تم تنفيذ 18 قرار ازالة اسفرت عن استرداد 18640م2 أراضى مبانى و5.5 فدان زراعى متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس.

وأزالت الحملات التى نفذتها محافظة الجيزة وتحت غطاء أمنى بقوة من قسم شرطة الواحات البحرية، التعديات على الأراضى ولاية المحافظة بمدينة الباويطى ومنطقة الدائرى بالباويطى وقرية القبالة وبمنطقة عين تونى، إذ شملت الإزالة ازالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة، بالإضافة الى شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع 3م بمدينة الباويطى بمنطقة الدائرى.

كما تم إزالة أسوار من بلوك الحجر الجيرى بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتى 2.5م2 بالباويطى وقرية القبالة بالإضافة الى إزالة 3 غرف مسقوفة بجريد النخيل وتم إزالة أساسين لشقتين فى المهد بارتفاع 1.5 بمساحة 18640م2 مبانى، بالإضافة إلى إزالة تشوينانت من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعى بمنطقة عين تونى.

كما نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف إزالة بالمهد بناحية عرب العيايده عبارة عن 4 غرف من البلوك الابيض ارتفاع 3 م2 على مساحة 80 م2.

كما تم إزالة تعديات على الأرض الزراعيه بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحه 600م فى المهد.