نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. متابعات لمشروعات قومية ولقاءات خارجية

جدة - نرمين السيد - السيسى يشارك فى أعمال القمة الإفريقية الأوروبية فى بروكسل

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضى فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية/ الأوروبية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للإعلان عن الدول الإفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات.

وأعرب الرئيس عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية، مؤكدا سيادته أن هذا الحدث يمثل انعكاسا حقيقيا لما يمكن للشراكة الدولية فى المجال الصحى تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلا عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيساهم فى تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة فى المجال الصحى، داعيا الشركاء الدوليين إلى تعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال لدعم الدول الإفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.



كما أكد الرئيس أن هذه الخطوة تأتى تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلى أو لتوفيرها للدول الإفريقية، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التى استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الإفريقية الشقيقة فى جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حضوره القمة العديد من الشخصيات إذ التقى بالرئيس الكينى اوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الإفريقية، والرئيس النيجيرى محمد بوهارى، والرئيس السنغالى ماكى سال، ورئيس المجلس الأوروبى ورئيسة المفوضية الأوروبية.



السيسى ونظيره القبرصى يتفقان على تنفيذ المشروعات المشتركة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى السبت الماضى مع الرئيس نيكوس أنستاسيادس، رئيس الجمهورية القبرصية، وذلك خلال مشاركته فى القمة الاوروبية الافريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتطور المستمر فى العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر فى المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا سيادته حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.



وأعرب الرئيس القبرصى عن اعتزازه بخصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، ومؤكدا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين، فضلا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان، لاسيما فى ظل الدور الذى تقوم به مصر كركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها فى إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة، كما شدد الرئيسان على ضرورة المضى قدما فى تنفيذ المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى إطار آلية التعاون الثلاثى، بما يساهم فى جعل هذه الآلية نموذجا يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية القبرصية.

السيسى يلتقى رئيس وزراء بلغاريا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى السبت الماضى، كيريل بيتكوف، رئيس وزراء بلغاريا، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء البلغارى، موجها سيادته التهنئة له على توليه مهام منصبه فى شهر ديسمبر الماضى، ومؤكدا متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائى فى شتى المجالات، خاصة على صعيد التبادل التجارى والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائيا وكذا فى إطار الاتحاد الأوروبى.



وأكد رئيس الوزراء البلغارى سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لاسيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلا عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما يساهم فى تحقيق مصالحهما.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على صعيد التعاون فى مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادى فى ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجارى لبلغاريا فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التى توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها، خصوصا محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

السيسى لـ ميتسولا: حريصون على التعاون البرلمانى مع الجانب الأوروبى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، مع روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبى، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ "ميتسولا" على توليها منصبها الجديد، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون البرلمانى مع الجانب الأوروبى، فى ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذا فى الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصة ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلا عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.



وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبى على تقديرها للعلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين، وحرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز الشراكة مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكذا دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، والتى تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن التشاور المستمر بشأن أهم القضايا الإقليمية فى الإطار الأورومتوسطى.

الرئيس السيسى يستقبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين فى المؤتمر الرابع للبرلمان العربى، وذلك بحضور رئيس البرلمان العربى، والدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكدا سيادته أهمية تدعيم التواصل البرلمانى بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية فى ضوء ما يساهم به ذلك فى تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربى.

كما أكد الرئيس أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربى تحت عنوان "دور البرلمانيين فى تحقيق الأمن والاستقرار فى العالم العربى" إنما يجسد المسئولية القومية الكبيرة التى تقع على عاتق البرلمانيين العرب فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، لاسيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأى تحرك عربى فعال على الصعيدين الإقليمى والدولى، وأصبحت ركنا مكملا للدبلوماسية الرسمية فى خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العادلة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفا كبيرا، خاصة فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلا عن إسهامها من خلال البحث والتشريع فى تناول القضايا التى تشغل الدول العربية، لاسيما فى مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود فى هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيرا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربى على المساهمة فى تعزيز العمل العربى المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية، ومثمنا جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهود لها فى تعزيز العمل العربى المشترك والدفاع عن الأمن القومى العربى كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلا عن الدعم غير المحدود الذى تقدمه مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربى فى القاهرة وتيسير عمله.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس، وأعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربى، باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بمساهمتها الرائدة فى توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومى، وذلك تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لصون مصالح الدول العربية، تلك القيادة التى قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات فى مصر.

السيسى: فرصة للشراكة مع تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات بمصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمى للشركة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة فى مجال القطارات، خصوصًا تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها فى مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.



وأكد الرئيس السيسى، التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص فى ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى جميع أوجه البنية الأساسية، خصوصًا فى قطاع النقل العام، معربًا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات فى مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التى تتبعها الشركة، وذلك فى ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات المقبلة.

وعرض المهندس كامل الوزير، أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو فى إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مؤكدًا اهتمام الشركة بالتوسع فى مشروعاتها القائمة مع مصر، لا سيما فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها فى المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيدًا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتى أسهمت فى أن تكون مصر نموذجًا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية فى العديد من المجالات.

السيسى يشيد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، بحضور الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب برئيس مجلس الأمة الكويتى، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، مشيدا بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبى.



وأضاف المتحدث الرسمى، أن مرزوق الغانم، نقل إلى الرئيس السيسى تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خصوصًا فى ضوء الدور المصرى المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.

الرئيس السيسى يستقبل المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة".



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المبعوث الأمريكى إلى مصر، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة، معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكى حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة فى إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيرا للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر ستنبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية فى صالح دعم عمل المناخ الدولى بكافة مكوناته، خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.

وأعرب جون كيرى عن سعادته بلقاء الرئيس مجددا، مؤكدا ثقة الجانب الأمريكى فى قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. كما أشاد المبعوث الأمريكى بما يلمسه المجتمع الدولى من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولى، والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلى وكذلك الدولى من خلال مشاركة السيد الرئيس فى قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضى، فضلا عن المشاركة فى مؤخرا فى مؤتمر "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسة سيادته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الإفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدا أهمية هذه الجهود فى التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصة الإفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.



وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية فى جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة والأهداف الطموحة التى تتبناها فى هذا المجال، وفى مقدمتها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائى، خاصة وأن مصر قد اتخذت خطوات فعالة فى سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات فى هذه المجالات، سواء من خلال إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة، أو من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التى طرحتها مصر مؤخرا.

الرئيس السيسى يستقبل وفدا من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، الإثنين الماضى، وبحضور السيد سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالدور الذى تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء فى دعم الجهود التنموية للدول الإفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.



كما رحب الرئيس بإطلاق التقرير الخاص بمصر فى إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذى يتمثل فى إرساء الامتثال الأفريقى لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصة فى ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين فى حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى تجسد فى جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وأبرزها القضاء على فيروس "سى"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كافة الجهود الأخرى التى تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحى الحياة للمواطنين، فضلا عن الجهود فى مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء أعربوا عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس، مثمنين الخطوات الجادة التى تبنتها مصر فى مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار فى الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شهر سبتمبر 2021 والبدء فى تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، فضلا عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما ساهم فى أن تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التى تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا.



كما أشاد الوفد بالدور المصرى الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الإفريقية فى المجالات التى تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإدارى والتخطيط الاقتصادى وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل فى القارة الإفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الإفريقية، والتى لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التى تمثل عنصرا ضروريا لبناء دولة وطنية قوية.

السيسى يستقبل رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضى، نيكولا ساركوزى، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسى الأسبق ضيفًا فى مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيدًا بالمسار الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى الوقت الراهن على كل الأصعدة، ومعربًا عن التقدير للإسهام الشخصى وما قام به الرئيس ساركوزى فى تدعيم هذه العلاقات.



وعبر الرئيس ساركوزى عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة فى مصر، مشيرًا إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبديًا إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التى تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس السيسى، والتى تعتبر امتدادًا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.

الرئيس السيسى يتوجه إلى الكويت

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى إلى دولة الكويت، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن

وجاءت زيارة الرئيس فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، حيث من المقرر أن يبحث مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، خصوصا على الصعيد الأمنى والاقتصادى والتنموى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

ولى عهد الكويت يستقبل الرئيس السيسى

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد الكويت، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار الكويت، الماضى الأربعاء، وذلك فى إطار زيارته إلى دولة الكويت.

السيسى يلتقى ولى عهد الكويت فى قصر بيان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى فى قصر بيان بالكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت، وذلك بحضور وفدى البلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، مؤكدا خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيسى من أولويات وثوابت السياسة المصرية.



ورحب ولى العهد الكويتى بالرئيس، مؤكدا التقدير والمودة التى تكنها دولة الكويت لمصر قيادة وشعبا فى ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التى تجمع بين البلدين، فضلا عن الدور الهام للجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كل المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا، ومثمنا فى هذا الإطار دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية.

السيسى: استقرار الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شكر أخيه سمو أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا سيادته حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.



ورحب سمو الأمير نواف الصباح بالرئيس فى الكويت، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومعربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتى على كل الأصعدة، فضلا عن إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالكويت فى مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن سمو الأمير نواف الصباح الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية/ الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بينهما، خاصة فى ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية/ الكويتية فى القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمى، حيث تم التأكيد فى هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التى تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.

السيسى: مصر تطلع إلى تطوير التعاون مع الكويت اقتصاديا واستراتيجيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد، ومؤكدا سيادته تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تموج بها المنطقة.



ورحب رئيس الوزراء الكويتى بالرئيس ضيفا عزيزا على الكويت، مؤكدا عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، لاسيما فى ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكويتية، إذ تم التوافق على أن تركز اعمال اللجنة فى اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء الأربعاء الماضى إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الكويت.

زيارة الرئيس السيسى إلى الكلية الحربية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة تفقدية الأربعاء الماضى، لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا مشاركا سيادته الطلبة فى الأنشطة الصباحية، وفى اطار حرص سيادته على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلى والخارجى من أجل تعزيز التنمية الحالية فى مصر وكذلك تحقيق الاستقرار فى المنطقة فى ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وكل دول العالم بما فى ذلك على الصعيد العسكرى، موضحا مجمل القضايا فى المنطقة والثوابت الأساسية التى تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كل الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.



ووجه الرئيس طلبة الكلية الحربية بالاستمرار فى الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدنى والذهنى المرتفع، والتحلى بالقيم العسكرية النبيلة التى طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة فى تلقى العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب.



كما وجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصرى العظيم.

كلمة السيسى فى المنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفاعليتها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الجلسات الرابعة للمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، أمس الخميس، أن الدولة المصرية تبذل فى الوقت الراهن جهودًا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابيةٍ، رغم كافة الصعاب التى واجهناها، ولانزال وساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وأوضح أن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.

نص كلمة السيسى:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة،

أتقدم بالشكر لمنظمة العمل الدولية، على تنظيم هذا الحدث المهم، الذى يجمع بين رؤساء الدول والحكومات، بوصفهم المسؤولين عن صياغة وتنفيذ سياسات دولهم الوطنية وبين قادة عددٍ من أهم المنظمات والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، الذين تساهم شراكتهم مع الحكومات، فى صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا الدولية، التى تهمنا وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا، فضلًا عمن ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، والذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية، فى عالم أصبحنا ندرك فيه جميعًا حجم التداخل بين الأزمات الدولية المختلفة، ومدى التأثير الواسع لها على كافة مناحى الحياة.

من هذا المنطلق، فلقد حرصت على أن أشارك معكم اليوم، فى هذا الحوار المهم حول التعافى من الجائحة ومستقبل النظام الدولى فى عالمٍ جديدٍ، أخذٍ فى التشكل أمامنا يومًا بعد يومٍ.

فبعد أكثر من عامين، على بداية أزمةٍ دوليةٍ عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوزت فى تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحةً، أظنكم ستتفقون معى أن أى محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسى، فلقد كانت جائحة "كورونا – ولا تزال – أزمةً إنسانيةً بوجه عام، لا أزمة صحية فقط أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.

ولقد استطاعت مصر، تجاوز الكثير من تبعات أزمة "كورونا" على مدار العامين الماضيين، من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها ونبذل فى الوقت الراهن، جهودًا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابيةٍ، رغم كافة الصعاب التى واجهناها، ولانزال وساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

بل واستطاعت مصر أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.

السيدات والسادة،

تقتضى منا الصراحة، التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلى، عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها.

ولهذا؛ فأود أن يكون حديثى معكم اليوم، حول مستقبل النظام الدولى خلال السنوات القادمة، وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة، وتبعاتها متعددة الأبعاد.

واسمحوا لى فى هذا الصدد، أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات:

هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو "61٪"، من قوة العمل فى العالم فى عداد الاقتصاد غير الرسمى فضلًا عن افتقار نحو "4" مليارات إنسان للضمان الاجتماعى؟

إذا كانت الإجابة بلا، وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقى الثانى: " هـل لـدينا القدرة على الخروج – جماعيًا – من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل"؟

وإذا كانت الإجابة نعم، وأظنّنا نريدها كذلك فأى طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة، أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟

واسمحوا لى أيضًا، أن أضع أمامكم، عددًا من النقاط التى قد تساهم فى النقاش، حول هذه التساؤلات:

أولًا – إننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالى، فعلينا أن نتفق كذلك، على أنه لا خروج من هذه الأزمة، دون سياسات متكاملة، وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموًا، صعوبات جمة فى تجاوزها.

ثانيًا – إن التعافى من الأزمة ممكن، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الأطراف بمبـدأ تقاسـم الأعباء والمسئوليات، فى إطـار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة.

ثالثًا- إن إعادة ترتيب الأولويات، التى عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات، لابد ألا تنتهى بنا إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية، لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، أو إضعاف الثقة التى وضعناها جميعًا فى هذه الأهداف وآليات تنفيذها، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

رابعًا- أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية، فى صياغة سياسات للعمل، تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة، بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية، على مواكبتها والتكيف معها.

وأود هنا، الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية فى هذا السياق، خاصةً" النداء العالمى للتعافى الشامل والمستدام"، الذى أقره مؤتمر العمل الدولى فى عام 2021، ليكون منهاج عمل واضحًا لكافة الأطراف، فى سبيل تحقيق تعاف شامل ومستدام محوره الإنسان.

السيدات والسادة،

إن أزمة المناخ العالمية وتبعاتها السلبية، ألقت بدون شك، بظلالها على جهود دولنا فى التعافى من الجائحة، وتجاوز تأثيراتها المتعددة، خاصة فى الدول النامية.

وعلى الرغم من ذلك فإن عالمنا اليوم، لا يملك رفاهية الانتظار، أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب، لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره.

ومن ثم، فإننى أؤكد مجددًا، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة، بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها، ورفع طموح عملها المناخى، وفقًا لاتفاق "باريس" دون الإخلال بمبادئ الإنصاف وعدالة الانتقال مع توفير الحماية الاجتماعية، ودعم جهود تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

وإن ذلك لن يأتى، دون توفير بيئة دولية مواتية، تساهم فى حشد التمويل اللازم للدول النامية، لدعم جهودها لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع أثاره، وبناء القدرة على تحملها مع وضع التعهدات موضع التنفيذ، وتقليص الفجوات التى يواجهها عمل المناخ الدولى، على كافة الأصعدة.

وهذا ما هو بعض ما نصبو الى تحقيقه، خلال رئاسة مصر لقمة المناخ القادمة، فى شرم الشيخ نهاية العام الجارى، وسنعمل مع كافة الأطراف بحياد وشفافية، فى سبيل ذلك.

ختامًا، فإننى أتطلع لتلقى الخلاصات والنتائج التى ستصدر عن المنتدى والتى ستعكس النقاشات والمداولات القيمة التى دارت خلاله وإننى لعلى ثقةٍ، أنها ستساهم فى تعزيز فهمنا، لحجم وأبعاد المشكلة العالمية التى نواجهها، وسبل المضى قدمًا، نحو إيجاد حلولٍ ناجعةٍ لها، تحقق تطلعات شعوبنا وآمالها المشروعة.

السيسى يبحث مع رئيس كازاخستان تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجارى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجارى، بالإضافة إلى التعاون فى قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلا عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.



وأكد الرئيس على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكازاخى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى فى محيطها الجغرافى، مؤكدا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

السيسى يوجه بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، وطارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤى الشرفا الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز للشرق الأوسط وإفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر".



ووجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمى المتنامى فى هذا الصدد، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذا فى الاعتبار مردودها الإيجابى الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل فى هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

السيسى يتفقد نماذج من السيارات الكهربائية المزمع صناعتها محليا

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، نماذج من السيارات الكهربائية المزمع توطين صناعتها محليا.



واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفروليه، وطارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز، والمهندس لؤى الشرفا الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز للشرق لأوسط وإفريقيا.



وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذى لاستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.



ووجه الرئيس بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمى المتنامى فى هذا الصدد، وذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً فى الاعتبار مردودها الإيجابى المهم على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل فى هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

الرئيس السيسى يوجه برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس محمد طلعت، الاستشارى بمشروع مسجد مصر.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقد تم فى هذا الإطار، استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة، سواء من خلال توسعة المحاور الحالية أو إنشاء محاور جديدة، بما فيها إنشاء محور موازى لمحور 26 يوليو بطول 12 كم، لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة، وذلك فى إطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى.



ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادى تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، تكاملاً مع ما تم فى منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة.



كما تم استعراض الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مسجد مصر، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، لاسيما قاعة "دار القرآن الكريم"، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذى لكلٍ من ساحة الشعب وسارى العلم، وكذلك القيادة الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لاسيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذى للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضى فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى.



وتم استعراض جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ استعداداً لاستضافة القمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر من العام الجارى، فضلاً عن عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ، بما فيها رفع كفاءة التجمعات السكنية والبدوية بالمنطقة، حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على أن يتم تطوير تلك المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث تتضمن مبانى خدمات إدارية شاملة على أعلى مستوى.