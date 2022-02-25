إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية

جدة - نرمين السيد - وأقيمت هذه المباريات تحت إشراف صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، وعرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، وعمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضى للجامعات.

جاءت نتائج المباريات اليوم على النحو التالى:

دورى المستوى الأول مجموعة (1) والذى أقيمت مبارياته على ستاد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا:

جامعة طنطا(0) X جامعة بنى سويف (2)

جامعة بنها (4) X جامعة لقاهرة (1)

جامعة بنى سويف (1) X جامعة بنها (0)

جامعة طنطا (3) X جامعة القاهرة (1)

جامعة طنطا (2) X جامعة بنها (1)

جامعة بنى سويف (0) X جامعة القاهرة (0)

دورى المستوى الثانى مجموعة (1) والذى أقيمت مبارياته على ستاد الأكاديمية العربية بمحافظة الإسكندرية:

الأكاديمية العربية (0) X جامعة بورسعيد(2)

جامعة مصر للعلوم (0) X جامعة مدينة السادات (4)

جامعة بورسعيد(1) X جامعة مصر للعلوم(0)

جامعة مدينة السادات (0) X الأكاديمية العربية (1)

الأكاديمية العربية (4) X جامعة مصر للعلوم (0)

جامعة بورسعيد (3) X جامعة مدينة السادات (1)

دورى المستوى الثانى مجموعة (2) حيث أقيمت مبارياته على ستاد القرية الأوليمبية بجامعة المنصورة:

التعليم العالى (2) X جامعة المنصورة (2)

جامعة المنصورة (0) X جامعة قناة السويس (0)

دورى المستوى الثالث مجموعة (2)، والذى أقيمت مبارياته على ملاعب ستاد خالد حبتور بالجامعة الأمريكية:

الجامعة الألمانية(3) X الجامعة البريطانية (0)

جامعة الدلتا (1) X جامعة المستقبل (3)

جامعة المستقبل (0) X الجامعة الألمانية (2)

جامعة الدلتا (2) X الجامعة البريطانية (2)