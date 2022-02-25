شعراوي : ”مشروعك” نفذ 189 ألف مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقروض 22,4 مليار...

في ضوء اهتمام القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية الكبيرة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، أو عن طريق تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة...

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً عن آخر موقف للبرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن "مشروعك" نفذ 1500 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال شهر يناير 2022 فى مختلف محافظات الجمهورية، بإجمالى قروض تصل إلى 300 مليون جنيه وساهم فى توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلي اهتمام الوزارة دائما بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات بإعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً من كل فئات المجتمع وبإعتبارهم قوة إقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الإقتصادي .

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه يمكن الاستفادة من التطبيق الإلكتروني (فرصتك في قريتك) الذي اطلقته الوزارة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الاستفادة من "مشروعك"، لافتاً إلي أهمية تعريف المواطنين في المراكز والمدن والأحياء والقري بهذا التطبيق وأهميته في توفير فرص عمل مستدامة لمواجهة البطالة بين الجنسين والمرأة المعيلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن "مشروعك" نجح منذ إنطلاقه وحتي الآن فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 189 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22,4 مليار جنية، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان تكون أحد العناصر الداعمة للمشروعات الكبيرة مما يسهل عملية التسويق وضمان بيع المنتج بالإضافة إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي وسد الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، أن التنمية المجتمعية بمفهومها الشامل لا تتحقق الا بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب في كافة الجهود التنموية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لتوفير حياة كريمة من خلال العمل الجاد، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضاً في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

ولفت اللواء محمود شعراوى، إلي أن محافظة المنيا هي الأعلي تنفيذاً في عدد المشروعات في محافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها 21,4 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنيه ووفرت المشروعات 136 ألف فرصة عمل ، ثم تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث نفذت 20 ألف مشروع بقروض 2,5 مليار جنية وفرت 122 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة البحيرة التي نفذت 18 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنية وفرت 91 ألف فرصة عمل .

كما أوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي أن محافظة الدقهلية نفذت 16 ألف مشروعاً بقروض 1,7 مليار جنيه ووفرت 92 ألف فرصة عمل ، فيما نفذت محافظة الشرقية أكثر من 15 ألف مشروع بقروض2,3 مليار جنيه وفرت أكتر من 120 ألف فرصة عمل، ومحافظة بني سويف نفذت 14,5 ألف مشروعاً بقروض 1,5 مليار جنية وفرت 80 ألف مشروع.

وذكر وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.