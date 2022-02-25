وزير الرياضة ومحافظو أسوان والوادى الجديد ومطروح يقودون ماراثون مشى بكوبرى أسوان الجديدة

قاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ماراثون مشى صباح اليوم الجمعة، فى مستهل فعاليات المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية الذى تنظمه الوزارة بمحافظة أسوان فى الفترة 25 فبراير الجارى، حتى 1 مارس المقبل.

شارك بالماراثون الذى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، بحضور الدكتور جبريل فتيح مساعد محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات الوزارة، وانطلق الماراثون بكوبرى أسوان الجديدة.

وأكد أشرف صبحى حرص الوزارة على إقامة مختلف الفعاليات بالمشروعات القومية والمدن الجديدة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية فى إطار الترويج لتلك المشروعات، وليرى شباب مصر على أرض الواقع الطفرة التنموية التى تشهدها البلاد فى شتى القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكشف صبحى عن الفعاليات المتنوعة التى تتضمنها المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية، من خلال حزمة من المشروعات والأنشطة الرياضية والشبابية التى تنفذها الإدارات المركزية المختلفة بالوزارة، مشيراً إلى أهمية الماراثونات الرياضية التى تتوجه الوزارة لتنفيذها فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

يأتى تنفيذ أولمبياد المحافظات الحدودية ضمن البرامج المُقدمة لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى المشروعات والأنشطة الخدمية ومنها الرياضية والشبابية بالمحافظات الحدودية.

وتتضمن الفعاليات يوم رياضى لأهالي غرب أسوان، إقامة المنافسات الخاصة بالأولمبياد الحدودية بنادى سيتى كلوب بأسوان الجديدة، مباراة ضمن دورى مراكز الشباب لكرة القدم، أنشطة اتحاد الرياضة للجميع، الملاحة الرياضية، دورى العاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، التجديف والكياك، الألعاب الإليكترونية، فعاليات مشروع ألف بنت ألف حلم، لياقتى مهاراتى.

كما تشتمل الفعاليات على إقامة المؤتمر الوطنى للنشء بمشاركة أبناء أسوان، وتنفيذ ملتقى لتوظيف الشباب بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، ومؤتمر اتحاد الاتحادات النوعية، ومؤتمر الكيانات الشبابية بمشاركة برلمان الشباب والطلائع والقيادات الشبابية، بالإضافة إلى حفل فنى شامل، وتنفيذ مجموعة من الزيارات السياحية للمشاركين.